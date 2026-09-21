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醫師：1歲前罹患濕疹 日後食物過敏、氣喘風險高

中央社／ 台北21日電

中國醫藥大學兒童醫院院長王志堯今天出席生技醫藥公司的記者會，他說，1歲前確診異位性皮膚炎（濕疹），是日後食物過敏氣喘、過敏性鼻炎的重要風險指標。

王志堯說，許多孩子的過敏問題都是從嬰幼兒時期開始，異位性皮膚炎（濕疹）常是第一步，當發作時全身搔癢難耐，常讓孩子哭鬧無法入睡，頻繁抓癢而破皮流血，這種情形就是免疫系統開始走向過敏反應，通常與環境中的塵蟎或是腸道菌群的改變有關。

王志堯提到，15%至30%的兒童曾罹患異位性皮膚炎，其中80%在1歲前發病，而父母有一人有濕疹病史，寶寶得到濕疹的風險升高是1.8倍，若父母皆有濕疹，寶寶得到濕疹的風險則升高達3.7倍。

王志堯說，別以為異位性皮膚炎長大自然就會好，事實上，後續可能逐漸發展為食物過敏、過敏性鼻炎，尤其1歲前若確診異位性皮膚炎，3歲時發生氣喘的機率，比未確診異位性皮膚炎患者的機率高很多。

新光醫院小兒科主治醫師劉明發說，維持嬰兒的腸道健康就能減少濕疹帶來的困擾，母乳還是嬰兒最佳的營養來源，但如果母乳不足，需要配方奶補充時，首重配方奶的安全性，以溫和、好消化、好吸收為原則。

今天記者會也公布國際上新發表的臨床研究「GIraFFE Study」，研究對象有2100位嬰兒，結果顯示，嬰兒早期營養選擇的配方奶種類，與過敏發生具關聯性。

氣喘 過敏 風險

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