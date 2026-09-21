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雙北計程車喊漲？ 北市交通局說話了
台北市計程車商業同業公會近日提案，鑑於計程車起跳價3年未漲，加上保費、車架、開車成本增，盼將雙北起跳價從85元調漲為110元，夜間加成從20元調漲為30元、春節加價金額從30元調整為50元，另遇颱風豪雨停班，每趟再加收50元。北市公運處表示，目前仍在研議中。
公運處一般運輸科長何毓婷表示，目前公會已提送建議運價，新北市交通局也有召開審議委員會，邀集相關公會、專家學者參照意見，現在還在內部研議當中，調幅還沒有定案。
何毓婷說，由於北北基運價調整已隔3年多時間，公會有反映成本等調整，不過涉及到雙北5萬多計程車改表、北市敬老愛心卡從原先480點改為600點、起跳價車資可扣85點，因此相關期程仍在討論中。
至於相關期程、時間點？她表示，目前還沒有定案。
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