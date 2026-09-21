中秋夜全台宜賞月 準颱風舒力基估28日近台

氣象署今天表示，本週天氣相對穩定，中秋夜各地皆有機會賞月；颱風舒力基預估週末生成，28日接近台灣東方海面，強度不排除達中颱以上，但後期預測仍有分歧，對台影響待觀察。

中央氣象署預報員黃恩鴻告訴中央社記者，明天持續偏東北風影響，南部地區及中部山區有局部短暫陣雨，南部地區注意局部較大雨勢；其他地區為多雲到晴，午後嘉義地區及東部、東南部山區有零星短暫陣雨。

黃恩鴻表示，23日至27日天氣晴朗、高溫炎熱，南部地區及中部以北山區有零星短暫陣雨；其中23、24日水氣略多，基隆北海岸、宜蘭地區及大台北山區有局部短暫陣雨。

黃恩鴻補充，中秋節連假晚間天氣相對穩定，預測各地皆有機會賞月。

溫度方面，黃恩鴻指出，24日之前夜晚清晨偏涼，北部、宜花地區低溫約攝氏22至24度，中南部25至27度；25日起轉偏東風，低溫略升為24至27度。高溫部分變化不大，各地約30至33度。

黃恩鴻指出，目前在關島東方海面的熱帶系統持續醞釀中，預估23、24日將發展為熱帶性低氣壓，25日就有機會增強為今年第25號颱風舒力基，預測28日舒力基將移動至台灣東方海面到巴士海峽一帶，強度不排除達中度颱風以上。

黃恩鴻說明，由於目前各國模式模擬仍有分歧，28日前後會是關鍵期間，可能北轉往琉球群島方向移動，也可能穿過巴士海峽，後期預測不確定性高，需持續觀察。

黃恩鴻表示，預估28日至30日受颱風外圍雲系影響，東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區為多雲，午後山區有局部短暫陣雨，但實際降雨範圍、強度仍要視颱風路徑而定。