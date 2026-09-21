雙北計程車起跳價醞釀漲 新北交通局證實在研議

北北基計程車運價已逾3年未調漲，計程車公會盼將雙北起跳價從85元調漲為110元。新北市交通局表示，雙北計程車公（工）會今年提送的建議運價，目前已完成公聽會及雙北計程車運價審議委員會議，並邀集公、工會、相關機關及專家學者討論，現正進行內部研議，調整幅度尚未定案。不過距離上次計程車運價調整已超過3年，未來合理反映營運成本增加，是不可避免的方向。

新北市交通局長鍾鳴時表示，業者提出的訴求有些確實合理，包括意外險費用等是由業者吸收，市府會進一步精算成本增減，再評估合理的調整幅度。

交通局指出，本次若調整計程車運價，還涉及雙北約5萬6000輛計程車的計費表，包括APP計費系統修改，以及使用敬老愛心卡搭乘計程車的補助點數是否需要同步調整等問題，因此整體作業仍需約3至4個月，相關期程目前仍在討論，待方案確定後將另行公布。