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日台泰防災意識調查：台日都關心地震 逾七成民眾坦言防災準備不足

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

LINE台灣21日發布由LY Corporation所做的「防災意識調查」結果。針對旗下通訊軟體LINE月活躍用戶滲透率最高的三個地區——日本、台灣及泰國，分析當地使用者對自然災害的認知與日常防災準備情況。

關於最擔憂的自然災害類型，日本受訪者以地震（88.8%）居首，其次為颱風（51.0%）與暴雨（43.8%）。台灣同樣以地震（85.2%）高居第一，其次為颱風（61.9%）與乾旱／缺水 （51.7%）。相比之下，泰國受訪者最關注的則是洪水（76.7%），其次為地震（70.2%）與乾旱／缺水（54.3%）。充分體現了各地的自然環境差異以及各自面臨的主要災害風險。

評估自身的防災準備程度時，回答「計劃準備，但尚未開始」的受訪者比率，在日本為45.5%、台灣為41.9%、泰國則為30.5%。而回答「準備了，但還不夠」者，在日本占42.6%、台灣占39.0%、泰國占44.5%。兩者合計後，日本高達88.1%、台灣占80.9%、泰國占75.0%，意味著三個地區均有超過七成的受訪者自認防災準備有所缺失。認為自己「準備充分」的比率，以泰國最高（16.0%），台灣（6.0%）與日本（5.5%）則相對偏低。

針對目前已著手進行防災準備的受訪者，調查具體的日常防災行動。日本與台灣均以「儲備緊急用水、食品及日常生活用品」為首要項目，分別占72.8%與72.5%。泰國則以「查看天然災害相關新聞」居首（74.4%）。值得注意的是，「確認與家人或重要人士的聯絡方式及平安確認方式」，在台灣的普及率（61.4%）顯著高於日本（39.1%）與泰國（45.3%）。

「看到天然災害相關新聞時」均是促使民眾開始落實防災準備的最主要契機，但「曾看過或聽過與災害相關的假訊息或錯誤資訊」的受訪者比率，在日本為42.6%、台灣為55.0%、泰國更高達66.7%。三地受訪者最常接觸到的不實資訊類型，皆以「災情相關資訊」為主（日本 64.2%、台灣 64.1%、泰國 62.9%）。

台日 地震 泰國

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