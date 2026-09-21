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高齡社會AT浪潮 石崇良闡述國產藥物、數位韌性挑戰

中央社／ 台北21日電

衛生福利部長石崇良今天出席「恆健康論壇」，提出台灣在超高齡社會、去全球化、AI發展等背景下，面臨藥物和數位韌性的挑戰，必須加強藥物國造國用、打造數位醫療生態系。

中央通訊社今天在台北舉辦2026恆健康高峰論壇，石崇良受邀做開幕致詞及演講，他從台灣的人口結構變化切入，在2024年是3.6人扶養一名年長者，預估到2070年將是1比1，台灣正面臨健保財務壓力、人力短缺、數位轉型和藥物韌性等挑戰。

石崇良說，在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情後，世界的藥物供應正從「全球化」轉向「去全球化」，包含美國關稅政策的改變、「非紅供應鏈」的倡議等，台灣的藥物供應韌性也面臨嚴峻挑戰。

石崇良指出，台灣原料藥的國產比例僅17.2%，多仰賴中國與印度，必要藥品仰賴輸入比率達53.6%。政府已將藥物韌性列為重大國家政策，規劃從製造到臨床的完整供應體系，關鍵藥品盡可能國造，並透過智慧調度，導入安全儲備機制和全國供應鏈網路。

目前政府正致力於建立國產藥品快速上市機制，石崇良指出，原來新藥查驗登記約須360天，符合條件者可透過綠色通道加速上市，查驗登記審查天數可縮短到約100天，幾乎是過往的1/3。

過去健保頻繁調整藥價，也引發基層反彈。石崇良表示，衛福部已宣布3年不做藥價調查，並會確保好藥、老藥不斷鏈，「長期、穩定的藥少碰它。」未來恢復藥價調整時，也會盡量「抓大放小」，全面提升行政效能。

另一重點是數位韌性，石崇良指出，最大的挑戰是「資料碎片化」，科技業常跟他抱怨，跟台大醫院合作的系統，台北榮總等其他醫院沒辦法用。新加坡為了讓醫院資訊互通，花費大筆經費引入美國Epic系統；台灣則要在省錢的情況下達到目的，具體策略包括建立一致的資料標準、以病患為中心的數據交換機制等。

石崇良提到政府以FHIR Box推動跨院病例互通，於去年底完成3家醫學中心示範，預計今年年底全台醫學中心都能導入，2027年底延伸到區域、地區醫院。這項技術可以讓「病例跟著病人走」，泰國都已來接洽並考慮引進。

石崇良 藥物 韌性

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