中央社辦恆健康論壇 產官學研共商AI與高齡對策

中央社今天舉辦「恆健康論壇」，產官學研共同討論。衛福部長石崇良提出以數位化策略協助台灣度過人口轉變期，健保署副署長顏家瑞也提出結合大數據、精準照顧，驅動健康台灣。

中央通訊社今天在台北舉辦2026恆健康高峰論壇，串連生技醫療、健康食品與智慧健康科技產業，以及官方、學界代表，共同討論如何推動台灣健康產業發展，邁向健康、財富與永續並進的新未來。

衛生福利部長石崇良在會中表示，台灣已進入「超高齡社會」，從「紡錘型」的人口結構，轉變為「到金字塔型」，勞動力人口占比逐漸下降，也讓健康政策面臨嚴峻的挑戰。

石崇良幽默地說，現今社會什麼都變得很快，但台灣人口結構的趨勢，短時間內變化機會不大。醫療政策須有重大調整，從治療疾病，提前到預防保健、健康管理和促進，讓年長者更為健康；同時讓年輕人也透過數位科技協助，具備更堅強的負擔能力。

健保署副署長顏家瑞指出，高齡化衝擊健保的收入，藥費成長也使醫療保健支出增加。政府的改革包括優化健保財務、普及醫療服務、精準癌症防治、強化慢性病照護、改革藥品策略、醫療數位升級等。

顏家瑞指出，近年健保署將大數據與AI技術運用於疾病風險分流，透過「大家醫平台」建構以民眾為中心的整合性全人全程健康照護。例如運用AI提供糖尿病患者個人化的衛教資訊、生活飲食改善建議。

顏家瑞提到，政府也透過「健康存摺」，整合健保用藥、檢驗、手術病歷數據。另也發展基因資料生命資料庫、癌症大數據資料庫，打造就醫全流程數位化，破除空間限制。

中央社社長胡婉玲開幕致詞指出，中央社是台灣歷史最悠久的媒體，至今102.5年，從早期的書信傳播、政府靠中央社發布訊息的時代，一直到數位化衝擊，也面臨轉型，從B2B（企業到企業）到B2C（企業到消費者），除了設置網站、發展影音新聞，因應AI發展，中央社也是第一個推出MCP（Model ContextProtocol，模型上下文協議）工具，「我們是老店，但也非常科技。」

胡婉玲感謝今天參與「恆健康」的專家，中央社也會繼續扮演媒體的中流砥柱，把海外訊息傳進國內，並把台灣的訊息傳到國際。包括將大家所在乎的健康、醫療議題，鋪出一條與國際社會接軌的康莊大道。