快訊

亞運棒球Live／郭濱6局10K無安打 中華0：1南韓

李沛綾遭前夫掐脖掌摑！消失「豆腐媽媽」3個月民視回應了

材料晚間7點半召開重訊記者會 財務長說明重大決議

聽新聞
0:00 / 0:00

中央社辦恆健康論壇 產官學研共商AI與高齡對策

中央社／ 台北21日電

中央社今天舉辦「恆健康論壇」，產官學研共同討論。衛福部長石崇良提出以數位化策略協助台灣度過人口轉變期，健保署副署長顏家瑞也提出結合大數據、精準照顧，驅動健康台灣。

中央通訊社今天在台北舉辦2026恆健康高峰論壇，串連生技醫療、健康食品與智慧健康科技產業，以及官方、學界代表，共同討論如何推動台灣健康產業發展，邁向健康、財富與永續並進的新未來。

衛生福利部長石崇良在會中表示，台灣已進入「超高齡社會」，從「紡錘型」的人口結構，轉變為「到金字塔型」，勞動力人口占比逐漸下降，也讓健康政策面臨嚴峻的挑戰。

石崇良幽默地說，現今社會什麼都變得很快，但台灣人口結構的趨勢，短時間內變化機會不大。醫療政策須有重大調整，從治療疾病，提前到預防保健、健康管理和促進，讓年長者更為健康；同時讓年輕人也透過數位科技協助，具備更堅強的負擔能力。

健保署副署長顏家瑞指出，高齡化衝擊健保的收入，藥費成長也使醫療保健支出增加。政府的改革包括優化健保財務、普及醫療服務、精準癌症防治、強化慢性病照護、改革藥品策略、醫療數位升級等。

顏家瑞指出，近年健保署將大數據與AI技術運用於疾病風險分流，透過「大家醫平台」建構以民眾為中心的整合性全人全程健康照護。例如運用AI提供糖尿病患者個人化的衛教資訊、生活飲食改善建議。

顏家瑞提到，政府也透過「健康存摺」，整合健保用藥、檢驗、手術病歷數據。另也發展基因資料生命資料庫、癌症大數據資料庫，打造就醫全流程數位化，破除空間限制。

中央社社長胡婉玲開幕致詞指出，中央社是台灣歷史最悠久的媒體，至今102.5年，從早期的書信傳播、政府靠中央社發布訊息的時代，一直到數位化衝擊，也面臨轉型，從B2B（企業到企業）到B2C（企業到消費者），除了設置網站、發展影音新聞，因應AI發展，中央社也是第一個推出MCP（Model ContextProtocol，模型上下文協議）工具，「我們是老店，但也非常科技。」

胡婉玲感謝今天參與「恆健康」的專家，中央社也會繼續扮演媒體的中流砥柱，把海外訊息傳進國內，並把台灣的訊息傳到國際。包括將大家所在乎的健康、醫療議題，鋪出一條與國際社會接軌的康莊大道。

中央社 健康 石崇良

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

石崇良：決擴大醫療投資 強化藥物韌性、臨床試驗

因應超高齡社會 中山醫大啟動台日照護科技創新樞紐

改變分工 林之晨：未來需跨領域梳子型人才

AI助攻傳產突圍！中市助特登工廠從老師傅經驗走向智慧製造

相關新聞

舒力基颱風最快周四生成！這日最接近台灣 中秋賞月機率曝光

關島附近的熱帶擾動最快周三發展成熱帶性低氣壓，周四增強為「舒力基」，中央氣象署預報員黃恩鴻表示，颱風下周一移動到台灣東部外海雨巴士海峽附近，後續路徑分歧大，但中秋連假各地晴朗穩定，西半部賞月機率高，東半部雲量較多，仍有賞月機會。

中秋夜全台宜賞月 準颱風舒力基估28日近台

氣象署今天表示，本週天氣相對穩定，中秋夜各地皆有機會賞月；颱風舒力基預估週末生成，28日接近台灣東方海面，強度不排除達中...

雙北計程車起跳價醞釀漲 新北交通局證實在研議

北北基計程車運價已逾3年未調漲，計程車公會盼將雙北起跳價從85元調漲為110元。新北市交通局表示，雙北計程車公（工）會今年提送的建議運價，目前已完成公聽會及雙北計程車運價審議委員會議，並邀集公、工會、相關機關及專家學者討論，現正進行內部研議，調整幅度尚未定案。不過距離上次計程車運價調整已超過3年，未來合理反映營運成本增加，是不可避免的方向。

雙北計程車喊漲？ 北市交通局說話了

台北市計程車商業同業公會近日提案，鑑於計程車起跳價3年未漲，加上保費、車架、開車成本增，盼將雙北起跳價從85元調漲為110元，夜間加成從20元調漲為30元、春節加價金額從30元調整為50元，另遇颱風豪雨停班，每趟再加收50元。北市公運處表示，目前仍在研議中。

「三角骨」放5年！中秋烤肉慎選食材 食藥署查獲6家貯存過期食品

衛福部食藥署今公布「115年度肉類加工食品製造業稽查專案」結果，全台稽查132家業者，發現部分工廠環境髒亂、病媒防治不足，甚至有6家業者貯存過期食品。雖然抽驗255件原料肉及加工成品全數合格，但仍有業者未落實衛生管理及食品追溯追蹤制度，違規案件已由地方衛生主管機關依法裁處。

馬太鞍溪溢流周年 醫福會執行長林慶豐：人道救援不應受政治立場影響

馬太鞍溪堰塞湖溢流滿周年，衛福部醫福會執行長林慶豐回顧去年救災過程，指出醫療體系和民間社會動員速度值得肯定，但未來救災仍有三大面向需要強化，包括中央與地方的協調整合、災害物資的分配，以及平時防災演習的落實，才能在災害發生後更快進入有效運作狀態。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。