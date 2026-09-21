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馬太鞍溪溢流周年 醫福會執行長林慶豐：人道救援不應受政治立場影響

聯合報／ 記者沈沛育／台北即時報導
副總統蕭美琴出席「守望馬太鞍 泥濘中微光：馬太鞍洪災救援與守護紀實」新書發表，表示面對極端氣候和複合式災害，未來不應只由單一體系應對，還要培養全社會韌性。記者曾吉松／攝影
副總統蕭美琴出席「守望馬太鞍 泥濘中微光：馬太鞍洪災救援與守護紀實」新書發表，表示面對極端氣候和複合式災害，未來不應只由單一體系應對，還要培養全社會韌性。記者曾吉松／攝影

馬太鞍溪堰塞湖溢流滿周年，衛福部醫福會執行長林慶豐回顧去年救災過程，指出醫療體系和民間社會動員速度值得肯定，但未來救災仍有三大面向需要強化，包括中央與地方的協調整合、災害物資的分配，以及平時防災演習的落實，才能在災害發生後更快進入有效運作狀態。

去年9月23日馬太鞍溪堰塞湖溢流，衛福部今天舉辦「守望馬太鞍 泥濘中的微光」新書發表會，副總統蕭美琴今天到場致詞，表示當時許多醫療團隊自願投入救災，更湧入鏟子超人協助救災，展現台灣人的慷慨善良與專業。

回顧過去一年衛福部和醫界的救災情況，蕭美琴指出，當時到第一線，看到滿是泥濘的道路和悲傷的鄉親，但也看到許多醫療團隊與人員自願進駐，更有鏟子超人塞爆花蓮火車站，發揮專業與慷慨，就是想幫助災民盡速恢復家園。面對極端氣候和複合式災害，未來不應只由單一體系應對，還要培養全社會韌性。

林慶豐指出，衛福部和8間部立醫院、地方醫院，之所以在第一時間動員，仰賴平日合作與分工，救災經驗值得未來參考，但仍有待改進之處。

林慶豐指出，在救災第一階段較明顯的問題，是中央與地方在應變方向上各自有不同想法，導致初期磨合較為辛苦。他認為，重大災害發生時，應更早建立共同的溝通機制，避免各自為政，盡可能排除政黨因素，將救援民眾放在第一順位。他認為，當時中央已釋出善意，但地方也有自身的規畫，前期協調較為費時，後來才逐漸順暢。

林慶豐說，第二項需要改善的是物資調度與分配，災害初期各界大量投入物資，但卻無法掌握有多少民眾、需要多少物資，一度出現混亂，甚至有物資集中在特定地點或人員手中的狀況。他認為，物資分配不能等到災害發生後才臨時處理，地方村落平時就應建立基本的物資需求盤點與分配機制，災害發生時才能有效分配。

第三項則是平時演習，林慶豐表示，這次救災讓他感受到，平實的防災演練仍不太足夠，包括災害疏散、民眾警覺以及科技救災等，真正災害發生時才能發揮效果。這次醫療體系能快速動員，也有賴於平時的合作與責任區分，無論公私立醫院都很快投入，顯示演練的重要性。

林慶豐強調，人道救援不應受到政治立場影響，尤其重大災害發生時，中央與地方更應放下政黨差異尋求合作，醫療沒有界線，為政者更應互相理解。

花蓮馬太鞍洪災週年，衛福部下午舉辦「守望馬太鞍 泥濘中微光：馬太鞍洪災救援與守護紀實」新書發表，衛福部醫福會執行長林慶豐（左一）回顧去年救災過程，指出醫療體系和民間社會動員速度值得肯定，但未來加強中央與地方的協調整合、災害物資的分配，以及落實平時防災演習。記者曾吉松／攝影
花蓮馬太鞍洪災週年，衛福部下午舉辦「守望馬太鞍 泥濘中微光：馬太鞍洪災救援與守護紀實」新書發表，衛福部醫福會執行長林慶豐（左一）回顧去年救災過程，指出醫療體系和民間社會動員速度值得肯定，但未來加強中央與地方的協調整合、災害物資的分配，以及落實平時防災演習。記者曾吉松／攝影

馬太鞍溪 蕭美琴 堰塞湖

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