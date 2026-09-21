「三角骨」放5年！中秋烤肉慎選食材 食藥署查獲6家貯存過期食品

衛福部食藥署今公布「115年度肉類加工食品製造業稽查專案」結果，全台稽查132家業者，發現部分工廠環境髒亂、病媒防治不足，甚至有6家業者貯存過期食品。雖然抽驗255件原料肉及加工成品全數合格，但仍有業者未落實衛生管理及食品追溯追蹤制度，違規案件已由地方衛生主管機關依法裁處。

食藥署查獲6家業者貯存逾期食品，其中台南市「嘉升食品有限公司學甲廠」，被查獲香香雞、三角骨等8件食品逾期，甚至有「三角骨（醃）」早在2020年12月2日就逾期至今，已過期5年多。食藥署表示，針對違規業者已個別開罰新台幣6萬元。

食藥署中區管理中心簡任技正周珮如表示，肉類加工食品從原料進貨、加工製造到成品貯存，每個環節都可能影響食品安全。今年聯合各地方政府衛生局，針對肉類加工食品製造業展開專案稽查，重點包括加工製程、作業環境、人員衛生、食品安全管制系統，以及產品追溯追蹤資料申報情形。

稽查發現，部分業者加工作業場所衛生環境不潔，或缺乏病媒防治措施，未符合食品良好衛生規範（GHP）準則。另有業者未落實食品安全管制系統（HACCP），或未依規定以電子方式申報食品追溯追蹤資料。

周珮如指出，經通知限期改善後，多數業者已完成改善，但複查仍有3家不符合GHP規定、3家不符合HACCP規定，包括4家未依規定電子申報追溯追蹤資料。稽查人員也查獲6家業者貯存逾期食品，相關違規案件均已移由地方衛生主管機關依法裁處。

另外，工廠衛生管理出現缺失，不代表所有產品都不合格。「115年度肉類加工食品製造業稽查專案」專案同步抽驗原料肉及肉類加工成品共255件，檢驗項目涵蓋動物用藥殘留、食品添加物及相關衛生標準，結果全數符合規定。

不過，產品抽驗合格，也不能取代業者應負的衛生管理責任，食品良好衛生規範著重作業場所清潔、設備維護及人員衛生。食品安全管制系統則要求業者辨識製程中的食品安全危害，並建立預防及管控措施。追溯追蹤制度則有助於發生食安事件時，釐清原料來源及產品流向。

針對違規業者，周珮如說，未符合GHP或HACCP規定，經限期改善、複查仍不合格者，依食品安全衛生管理法可處6萬元以上、2億元以下罰鍰。未依規定申報追溯追蹤資料且複查不合格者，可處3萬元以上、300萬元以下罰鍰。

至於在作業場所查獲貯存逾期食品，依食安法規定，同樣可處6萬元以上、2億元以下罰鍰。食藥署呼籲，肉類加工業者應落實原料驗收、製程衛生、產品保存及追溯追蹤管理，不能只依賴成品檢驗把關，必須從源頭到製造端建立完整的食品安全管理機制，確保消費者食用安全。

食藥署稽查132家業者肉類加工食品，複查仍有3家不符合GHP規定。圖／食藥署提供