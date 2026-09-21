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基隆長庚醫院引進正子電腦斷層 協助醫師掌握臨床症狀外的失智警訊

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆長庚醫院引進正子電腦斷層掃描儀新機台Omni-Legend，搭載高靈敏度的數位偵測技術，以更低的輻射暴露完成高標準檢查。圖／基隆長庚醫院提供
基隆長庚醫院引進正子電腦斷層掃描儀新機台Omni-Legend，搭載高靈敏度的數位偵測技術，以更低的輻射暴露完成高標準檢查。圖／基隆長庚醫院提供

基隆長庚醫院在今天「國際失智者日」，公布核子醫學科引進新型正子電腦斷層，可依臨床需求，搭配不同正子藥劑，提供腦部功能及病理變化資訊。其中類澱粉蛋白正子造影，可協助觀察腦內類澱粉蛋白沉積，作為阿茲海默症診斷的重要參考。

基隆長庚醫院承接基隆市失智共同照護計畫，2019年成立至今累計服務逾3700人、轉介逾1500人次。全市已設4間失智共同照護中心，其中長庚本院去年服務440人、約占九成，今年引進新型正子電腦斷層，提供臨床症狀以外的重要線索，協助醫師做更完整的判斷。

「媽媽最近常忘記關瓦斯，還一直說東西被偷了，怎麼勸都不願就醫」，失智共同照護中心醫師黃雯怡表示，失智症初期可能只是忘記事情，隨病程進展可能出現妄想、情緒改變、日夜顛倒或生活功能退化，照顧者壓力沉重。

她說，曾有家屬因長輩反覆懷疑家人偷東西、外出忘記回家的路，接受評估後才知是疾病表現。「失智」不是單純記性不好，更不是「老番顛」，越早確認原因，越能找到適合的照顧方式。共照中心除協助就醫確診，也提供照顧諮詢與個案管理，讓照護從醫院延伸至社區。

基隆長庚醫院核子醫學科醫師鄭乃銘指出，失智症病因複雜，影像檢查能提供臨床症狀以外的重要線索，協助醫師做更完整的判斷。正子檢查並非所有患者都需要，而是由醫師依個別病況評估。

基隆長庚醫院表示，腦健康應從日常做起，透過規律運動、均衡飲食、維持社交活動，並控制血壓、血糖、血脂等慢性疾病，降低失智風險。若發現自己或家人出現記憶力明顯退化、個性改變、熟悉事情突然不會做等情形，應及早就醫。

基隆長庚醫院承接基隆市失智共同照護計畫，邀請警方到院協助失智症個案進行指紋捺印服務，建立身分辨識資料，強化失智者防走失和尋回機制，守護個案與家庭安全。圖／基隆長庚醫院提供
基隆長庚醫院承接基隆市失智共同照護計畫，邀請警方到院協助失智症個案進行指紋捺印服務，建立身分辨識資料，強化失智者防走失和尋回機制，守護個案與家庭安全。圖／基隆長庚醫院提供

基隆長庚醫院承接基隆市失智共同照護計畫，每年辦理「失智症家庭照顧者課程講座」，協助照顧者增進照護能力、減輕照顧壓力。圖／基隆長庚醫院提供
基隆長庚醫院承接基隆市失智共同照護計畫，每年辦理「失智症家庭照顧者課程講座」，協助照顧者增進照護能力、減輕照顧壓力。圖／基隆長庚醫院提供

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