快訊

歐洲爆戰爭恐慌！CNN：北約「最脆弱走廊」 恐淪普亭軍事目標

亞運棒球Live／中華受制南韓強投郭彬壓制 一局上三上三下

亞運軟網／代表團首金出爐！余凱文、黃詩媛混雙拍退日本大魔王

聽新聞
0:00 / 0:00

兒子肝癌離世…七旬婦健檢揪出7.2公分肝癌 質子治療縮小腫瘤救命

聯合報／ 記者蔡怡真／台中即時報導
中醫大附醫質子治療中心醫療團隊與張女士及家屬合影，透過質子治療攜手抗癌。圖/中醫大附醫提供
中醫大附醫質子治療中心醫療團隊與張女士及家屬合影，透過質子治療攜手抗癌。圖/中醫大附醫提供

2年多前，76歲張女士的兒子因肝癌過世，驚覺家族有B肝帶原及肝癌史，在女兒提醒下做了健康檢查，發現肝癌也悄悄上身，腫瘤已有7.2公分，再加上合併肝硬化，手術切除恐增加急性肝衰竭風險。經過評估，張女士決定至中國醫藥大學附設醫院接受質子治療，不僅腫瘤明顯縮小，肝炎指數甲型胎兒蛋白（AFP）目前已恢復正常。

根據國民健康署資料，肝及肝內膽管癌高居台灣癌症發生率第五位，死亡率第二位。中醫大附醫質子治療中心院長趙坤山指出，APF為肝癌關鍵腫瘤標記，正常值通常小於9ng/mL，張女士健檢時數值高達5,183ng/mL，已超標數百倍，反映體內癌細胞數量龐大且活性極強，進一步接受影像檢查，確認罹患肝癌並合併肝硬化，隨後轉介至中醫大附醫評估。

趙坤山表示，肝癌早期往往缺乏明顯症狀，部分病人直到腫瘤變大或出現身體不適才被發現，也可能因此增加後續治療難度。部分肝癌病人又因年齡、肝硬化、腫瘤位置或身體狀況等因素，未必適合接受手術治療。以張女士為例，本身已有肝硬化，加上腫瘤達7.2公分，腫瘤表面不平滑，接受手術切除恐增加急性肝衰竭風險，經醫療團隊完整評估後，決定採取質子治療。

「我姐姐30多歲就肝癌過世了，沒想到小兒子2年多前也發現肝癌，沒多久就走了。」言談之中張女士仍難掩喪子之痛。在女兒的提醒下，她意識到自己家族的肝癌病史，一年多前健康檢查時，「當時我還在上班，除了比較累和食慾不好外，沒感覺有什麼不舒服。」張女士沒想到帶走心愛兒子的肝癌竟也找上自己。

張女士共完成22次質子治療，治療期間僅偶爾出現腹脹及疲倦，生活作息大致如常。治療三個月後，AFP降至37ng/mL；上個月檢查已降至3.77ng/mL，電腦斷層影像也顯示腫瘤縮小至2.5公分，目前病況穩定。平常怕痛、怕打針的張女士說，「質子治療不會痛，沒有什麼特別的感覺，現在每三個月回診追蹤，胃口也變得很好，什麼都愛吃。」

趙坤山院長指出，質子治療像是可以精準打擊的「深水炸彈」，主要的攻擊能量都集中於腫瘤範圍，準確打到腫瘤所在的位置引爆後，能量就消失，可降低不必要的輻射劑量對正常肝組織及鄰近十二指腸、腎臟等器官的影響，減少副作用，兼顧腫瘤治療與正常組織保護。

中醫大附醫質子治療中心最新世代的設備還有兩項利器，進一步提升定位和治療的精準度。趙坤山指出，第一是「筆尖式掃描」，要打什麼地方就像用筆描畫一般掃過去，可達毫米程度的準確度。第二是「即時錐狀射束電腦斷層」，趙坤山說明，由於肝臟會隨呼吸移動，腹腔內器官位置也可能因腸胃蠕動及每日生理狀態而變化，這項功能可在治療前確認腫瘤與周邊器官位置並即時校正，可以更準確掌握治療位置。

中醫大附醫質子治療中心是中部地區第一座，第一治療室於2024年啟用至今已累計治療超過400位病人，涵蓋頭頸癌、肝癌、乳癌等多種癌別，除了中部的病人外，也有全台各地，甚至國外病人慕名而來。院內統計顯示，非轉移癌症個案存活率達98%以上，第三級以上嚴重副作用比率小於2%。趙坤山說，即使面對許多棘手與複雜病例，憑藉先進設備與團隊豐富經驗，治療成果可媲美、日等國際尖端中心。

趙坤山說，「癌症治療不能等待」，第一治療室量能已經飽和，第二治療室已於九月加入運轉行列，未來將持續透過多專科整合評估，提供個人化治療；擴大治療量能，結合國際級技術，讓更多中部及全台癌症病人能在地獲得高品質癌症照護。

張女士(左)完成質子治療後敲響「希望之鐘」，象徵完成療程、迎向新的生活階段。圖/中醫大附醫提供
張女士(左)完成質子治療後敲響「希望之鐘」，象徵完成療程、迎向新的生活階段。圖/中醫大附醫提供

中醫大附醫質子治療中心趙坤山院長指出，導入最新世代質子治療設備，透過精準定位與治療技術，降低正常組織接受不必要的輻射劑量。圖/中醫大附醫提供
中醫大附醫質子治療中心趙坤山院長指出，導入最新世代質子治療設備，透過精準定位與治療技術，降低正常組織接受不必要的輻射劑量。圖/中醫大附醫提供

腫瘤 肝癌 健檢

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

CAR-T攻肺癌現曙光 唐獎得主預測治療困境可望反轉

健康名人堂／癌症新藥接軌健保給付定錨年 財源及早布局

科學人／每日一杯含糖飲料 胃癌風險恐增2.45 倍？

女性尿失禁迷思漸失生活主導權 醫籲及早治療重拾自在

相關新聞

「三角骨」放5年！中秋烤肉慎選食材 食藥署查獲6家貯存過期食品

衛福部食藥署今公布「115年度肉類加工食品製造業稽查專案」結果，全台稽查132家業者，發現部分工廠環境髒亂、病媒防治不足，甚至有6家業者貯存過期食品。雖然抽驗255件原料肉及加工成品全數合格，但仍有業者未落實衛生管理及食品追溯追蹤制度，違規案件已由地方衛生主管機關依法裁處。

成本暴漲...雙北小黃籲起跳價漲至110元 遇颱風豪雨「每趟加收50元」

北北基計程車運價已逾3年未調漲，台北市計程車客運商業同業公會指出，鑑於車價翻倍、保費及開車成本暴漲，加上雙北市區近年施工頻繁，停在路中耗損的油資「根本是司機貼錢載乘客」，盼將雙北起跳價從85元調漲為110元，夜間加成從20元調漲為30元、春節加價金額從30元調整為50元，另遇颱風豪雨停班，每趟再加收50元。

對流雲系發展旺盛 3縣市大雨特報恐一路下到晚上

中央氣象署下午15時25分發布大雨特報，指出對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今(21)日南部地區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，山區請慎防坍方及落石，低窪地區請慎防積水。

醫籲廢「保力達B、維士比」藥證 石崇良：是否改類請食藥署與業者討論

保力達B、維士比被當作提神飲料，但也是含酒精逾10%的藥品，有醫師發出公開信，批評長期過量飲用恐增加癌症等健康風險，要求廢止藥證或重新納管。衛福部長石崇良回應，該類產品含酒精成分，將加強宣導民眾不要誤認為一般保健食品；至於要不要改類，將請食藥署跟業者討論。

跨國「訂製嬰兒」21男嬰逾8成 婦產科權威：海外人工生殖藏醫療風險

檢警破獲橫跨台灣、馬來西亞及泰國的跨境非法「訂製嬰兒」集團，以每名新生兒200萬至450萬元代價，提供採精、選卵、代理孕母及指定性別等一條龍服務。全案查獲25名新生兒，其中21名為男嬰，占比高達84%。台灣婦產科醫學會秘書長黃建霈表示，這類案件雖屬少數，但民眾赴海外接受人工生殖，不能只看價格或能否滿足生育需求，更應審慎評估醫療安全、法律保障及後續照護風險。

馬太鞍溪溢流周年 醫福會執行長林慶豐：人道救援不應受政治立場影響

馬太鞍溪堰塞湖溢流滿周年，衛福部醫福會執行長林慶豐回顧去年救災過程，指出醫療體系和民間社會動員速度值得肯定，但未來救災仍有三大面向需要強化，包括中央與地方的協調整合、災害物資的分配，以及平時防災演習的落實，才能在災害發生後更快進入有效運作狀態。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。