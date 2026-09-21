兒子肝癌離世…七旬婦健檢揪出7.2公分肝癌 質子治療縮小腫瘤救命

2年多前，76歲張女士的兒子因肝癌過世，驚覺家族有B肝帶原及肝癌史，在女兒提醒下做了健康檢查，發現肝癌也悄悄上身，腫瘤已有7.2公分，再加上合併肝硬化，手術切除恐增加急性肝衰竭風險。經過評估，張女士決定至中國醫藥大學附設醫院接受質子治療，不僅腫瘤明顯縮小，肝炎指數甲型胎兒蛋白（AFP）目前已恢復正常。

根據國民健康署資料，肝及肝內膽管癌高居台灣癌症發生率第五位，死亡率第二位。中醫大附醫質子治療中心院長趙坤山指出，APF為肝癌關鍵腫瘤標記，正常值通常小於9ng/mL，張女士健檢時數值高達5,183ng/mL，已超標數百倍，反映體內癌細胞數量龐大且活性極強，進一步接受影像檢查，確認罹患肝癌並合併肝硬化，隨後轉介至中醫大附醫評估。

趙坤山表示，肝癌早期往往缺乏明顯症狀，部分病人直到腫瘤變大或出現身體不適才被發現，也可能因此增加後續治療難度。部分肝癌病人又因年齡、肝硬化、腫瘤位置或身體狀況等因素，未必適合接受手術治療。以張女士為例，本身已有肝硬化，加上腫瘤達7.2公分，腫瘤表面不平滑，接受手術切除恐增加急性肝衰竭風險，經醫療團隊完整評估後，決定採取質子治療。

「我姐姐30多歲就肝癌過世了，沒想到小兒子2年多前也發現肝癌，沒多久就走了。」言談之中張女士仍難掩喪子之痛。在女兒的提醒下，她意識到自己家族的肝癌病史，一年多前健康檢查時，「當時我還在上班，除了比較累和食慾不好外，沒感覺有什麼不舒服。」張女士沒想到帶走心愛兒子的肝癌竟也找上自己。

張女士共完成22次質子治療，治療期間僅偶爾出現腹脹及疲倦，生活作息大致如常。治療三個月後，AFP降至37ng/mL；上個月檢查已降至3.77ng/mL，電腦斷層影像也顯示腫瘤縮小至2.5公分，目前病況穩定。平常怕痛、怕打針的張女士說，「質子治療不會痛，沒有什麼特別的感覺，現在每三個月回診追蹤，胃口也變得很好，什麼都愛吃。」

趙坤山院長指出，質子治療像是可以精準打擊的「深水炸彈」，主要的攻擊能量都集中於腫瘤範圍，準確打到腫瘤所在的位置引爆後，能量就消失，可降低不必要的輻射劑量對正常肝組織及鄰近十二指腸、腎臟等器官的影響，減少副作用，兼顧腫瘤治療與正常組織保護。

中醫大附醫質子治療中心最新世代的設備還有兩項利器，進一步提升定位和治療的精準度。趙坤山指出，第一是「筆尖式掃描」，要打什麼地方就像用筆描畫一般掃過去，可達毫米程度的準確度。第二是「即時錐狀射束電腦斷層」，趙坤山說明，由於肝臟會隨呼吸移動，腹腔內器官位置也可能因腸胃蠕動及每日生理狀態而變化，這項功能可在治療前確認腫瘤與周邊器官位置並即時校正，可以更準確掌握治療位置。

中醫大附醫質子治療中心是中部地區第一座，第一治療室於2024年啟用至今已累計治療超過400位病人，涵蓋頭頸癌、肝癌、乳癌等多種癌別，除了中部的病人外，也有全台各地，甚至國外病人慕名而來。院內統計顯示，非轉移癌症個案存活率達98%以上，第三級以上嚴重副作用比率小於2%。趙坤山說，即使面對許多棘手與複雜病例，憑藉先進設備與團隊豐富經驗，治療成果可媲美、日等國際尖端中心。

趙坤山說，「癌症治療不能等待」，第一治療室量能已經飽和，第二治療室已於九月加入運轉行列，未來將持續透過多專科整合評估，提供個人化治療；擴大治療量能，結合國際級技術，讓更多中部及全台癌症病人能在地獲得高品質癌症照護。

張女士(左)完成質子治療後敲響「希望之鐘」，象徵完成療程、迎向新的生活階段。圖/中醫大附醫提供