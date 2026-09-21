無人機、到院前資訊系統助救災 林靜儀：持續串聯到院前後資訊

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流災害即將滿一年，當時因道路中斷，衛福部啟動視訊遠距醫療，並首次應用無人機送藥，確保災民健康。衛福部次長林靜儀表示，未來持續規畫無人機投入救災演練，必要時也可能運送血清、疫苗等醫療用品。

另外，馬太鞍溪災害時，慈濟醫院使用到院前醫療資訊系統，讓醫院提前掌握患者狀況，林靜儀表示，消防署已建立到院前醫療資訊系統，未來將持續串連到院前和到院後資訊，並推動跨縣市整合。

馬太鞍溪堰塞湖溢流將滿周年，衛福部新書「守望馬太鞍 泥濘中的微光」描述衛福部、部立醫院、地方醫院與第一線醫療人員的救災故事和心聲。當時衛福部啟動視訊看診和首次使用無人機投藥，確保偏鄉居民慢性藥物不中斷。

林靜儀指出，即使道路中斷，只要當地網路可通訊，就可以透過視訊獲得必要醫療服務，同時搭配無人機投藥，才能讓災民及時獲得適當處置，未來將持續規畫及演練無人機投入救災醫療，除了藥品配送，也將視特殊情況運送血清、疫苗等醫療物資。她說明，無人機使用情境仍是在災害造成道路中斷時，重點還是平常就要建立醫療韌性，減少災區成為孤島的情況發生。

花蓮慈濟醫院2023年開發到院前醫療資訊系統（IDMAT），並導入人工智慧，林靜儀指出，目前消防署原本就有建置到院前醫療資訊系統，衛福部目前推動的方向，是讓消防署「到院前」醫療資訊與醫院端的「到院後」資訊能夠進一步串聯。

林靜儀表示，緊急醫療的治療成效，有相當一部分取決於到院前階段，因此消防救護人員從現場處置、送醫，到醫院接手治療的資訊若能有效銜接，就能讓醫療團隊更早掌握患者狀況。目前相關系統已實施多年，衛福部也持續推動跨縣市及醫療端、消防端的系統整合。

林靜儀說，衛福部自2024年起持續推動醫療韌性，協助全台各縣市衛生局強化衛生所功能，一旦發生重大災害，衛生所可以成為地方醫療與救災的重要據點，在特殊狀況下持續提供緊急醫療服務。

林靜儀指出，未來面對極端氣候及重大災害，勢必要加強醫院面對極端情境時的應變能力。衛福部近年透過演習強化醫院在災害或特殊狀況下的降載、後撤及醫療服務轉移能力，並規畫緊急醫療站，讓醫療體系不只具備日常服務量能，也能在重大災害中維持基本醫療運作。