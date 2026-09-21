成本暴漲...雙北小黃籲起跳價漲至110元 遇颱風豪雨「每趟加收50元」

北北基計程車運價已逾3年未調漲，台北市計程車客運商業同業公會指出，鑑於車價翻倍、保費及開車成本暴漲，加上雙北市區近年施工頻繁，停在路中耗損的油資「根本是司機貼錢載乘客」，盼將雙北起跳價從85元調漲為110元，夜間加成從20元調漲為30元、春節加價金額從30元調整為50元，另遇颱風豪雨停班，每趟再加收50元。

現行北北基計程車起票價為85元，台北市計程車客運商業同業公會表示，現行計程車費率自2023年調整後，至今已實施逾3年，這段期間車輛、保險、維修、能源及人力等營運成本全面飆升，但司機每天開車十幾個小時，扣除油錢、氣費、車輛開銷等，實際收入反而不增反減。

公會指出，整體經營壓力已成為不可忽視的問題，近日召開雙北計程車運價審議委員會，盼讓運價合理反映實際營運成本。此次會議中主要提出調整基本起程費率、塞車及等待時間的合理計價、夜間及特殊節日服務成本、續程費率維持穩定、未來建立定期檢討機制等。

公會舉例，過往買一輛國產營業、用車約50至60萬元，現在為配合安全法規與乘客舒適度，換一輛新車如油電車、休旅車動輒要90至100萬元，加上車輛保險、零件維修、定期保養等費用，「運將幾乎是睜開眼就是虧錢」。

為讓第一線基層駕駛能維持合理的家庭生計，公會表示，此次提案異動項目包含起程運價從85元調漲至110元、延滯時間計算基準從60秒調整為45秒、夜間加成金額從20元調漲為30元、春節加價金額從30元調整為50元。

而颱風、豪雨期間，考量道路風險提高、行車更加辛苦，但仍有許多駕駛選擇出勤，扮演「城市風雨擺渡人」的角色。公會表示，為此特別提出「颱風豪雨期間加收50元」訴求，凡政府宣布停止上班，每趟即加收50元，盼對第一線駕駛在特殊天候下堅守崗位，給予體恤與支持。

另外，公會也指出，現行「時速5公里以下每60秒5元」的規定，根本無法補貼車輛停在路中消耗的油資與時間成本，「等於是司機在貼錢載客」，因此主張將延滯計時縮短為每45秒5元，讓市區塞車的時間能得到最基本的合理補償；調漲的同時，也提出「續程費率（每200公尺5元）」維持不變。

公會表示，上訴內容已提交，但最終調整幅度、具體費率及實施日期，仍須尊重台北市及新北市計程車運價審議委員會的最終審查結果。

公會強調，從現在的營運成本，到未來產業的永續發展，都會持續爭取合理、務實、符合實際需求的制度，盼讓駕駛有合理收入、產業能永續、市民也能享有穩定的計程車公共運輸服務。