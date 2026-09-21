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月餅空有高熱量…營養價值居然不高 用這三招兼顧健康

聚傳媒／ 特約記者陳冠宇報導
中秋節快到了，家家戶戶都會準備月餅。示意圖／ingimage
中秋節快到了，家家戶戶都會準備月餅。示意圖／ingimage

每逢中秋佳節，月餅不僅是送禮首選，也是親友聚會時不可或缺的應景美食。然而，在香甜可口的酥皮與濃郁餡料背後，營養分析卻發現，月餅不只是屬於典型的高熱量、高糖、高油脂「三高」食品，更驚奇的是，雖然美味可口，但是其營養價值其實相當低，過量食用恐對健康造成不小負擔。

根據分析，一顆傳統的廣式雙黃蓮蓉月餅（約180至200公克），熱量就高達 700 至 800 大卡，相當於一整盒便當或是三碗白飯的熱量。即便是體積較小的蛋黃酥或綠豆椪，單顆熱量也普遍在 250 至 450 大卡 之間。以一名成年人每天需要 2000 大卡熱量來計算，隨手吃下一顆廣式月餅，就已佔去全天熱量需求的三分之一以上。

月餅這種食物已被列入「空熱量（Empty Calories）」食物，是因為其主要原料為精緻糖、精製麵粉、豬油或奶油，以及含鹽量極高的鹹蛋黃。

月餅有三大營養缺口：一是高糖高油，缺乏微量營養素： 月餅在製作過程中經過高溫烘焙與高糖高油調味，維生素與礦物質含量極低。二是蛋白質與膳食纖維嚴重不足：缺乏維持人體健康所需的優質蛋白質與幫助腸道蠕動的膳食纖維。三是飽足感極低：精緻糖與油脂會導致血糖劇烈波動，讓人吃下一大顆月餅後依然缺乏實質飽足感，進而攝取過多熱量。

過量攝取月餅這類食品，容易導致體重急劇增加，並增加血管負擔。對於糖尿病、高血壓及高血脂等慢性病患者而言，更可能引起血糖與血脂爆表，不可不慎。

為了讓民眾在享受節慶氣氛之餘也能維持健康，建議採取以下健康吃月餅三招：一是切塊分食：將一顆月餅切成四至八小塊，與家人朋友共同分享，既能嘗到美味，又能嚴格控管熱量攝取。二是搭配無糖茶飲：食用時可以搭配無糖綠茶、烏龍茶或是山楂茶，幫助去油解膩，同時避免再額外攝取含糖飲料的熱量。三是替換正餐澱粉：若當天預計食用月餅，正餐的米飯、麵條等澱粉類食物應主動減半，並多補充蔬菜與優質蛋白質，以平衡整天的飲食結構。

中秋佳節重點在團圓與情意，美味的月餅固然能增添節慶氛圍，但是面對這種「好吃卻營養不高」的精緻點心，適量品嚐、聰明搭配，才是兼顧美味與健康的最佳之道。

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月餅 營養價值 健康

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