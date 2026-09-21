高雄－馬祖航線旺季載客率逾9成 連江爭取每周2班增至3班

高雄－馬祖定期航線旅運需求持續成長，連江縣長王忠銘、議長張永江今天率交通旅遊局拜會華信航空總經理莊明哲，正式爭取將現行每周2班增加至每周3班。連江縣府表示，高雄－馬祖航線自今年5月4日起增開周一班次後，旅遊旺季雙向載客率維持9成以上，希望在需求穩定下進一步增加運能。

王忠銘表示，高雄－馬祖航線過去曾停飛多年，縣府後續積極與華信航空協調復航，初期業者對市場需求仍抱持觀望，縣府因此提出「保七」方案，若平均載客率未達7成，由縣府協助補足差額，希望降低航空公司營運風險。

他指出，航線復飛後實際表現優於原先預期，旺季雙向載客率突破9成，也顯示南台灣往返馬祖已有穩定需求。高雄是南台灣重要交通樞紐，涵蓋台南、高雄、屏東等地，過去南部旅客前往馬祖多需經台北或台中轉機，單程交通時間可能超過4小時，高雄直飛馬祖則約70分鐘，對返鄉、公務、就醫及觀光都更便利。

王忠銘表示，高雄－馬祖航線一路從包機、固定航班，再由每周1班增加至目前每周2班，希望下一階段能再增加1班，達到每周3班，讓旅客在行程安排上有更多彈性，也進一步帶動馬祖觀光及地方產業。

除爭取增班外，縣府也持續與華信航空合作觀光行銷。張永江表示，雙方推出「馬祖時光機」彩繪機，將梅花鹿、黑嘴端鳳頭燕鷗、東引燈塔等馬祖特色融入機身，希望藉由航機飛航提高馬祖能見度。

華信航空總經理莊明哲表示，「馬祖時光機」推出後受到不少旅客關注，甚至有自由行旅客在松山機場看到彩繪機後，特別追蹤航班並安排搭乘。未來配合ATR 2.0機隊引進計畫，也規畫推出第2架馬祖專屬彩繪機，並安排「馬祖時光機」在拓展其他航線時擔任領航機。

連江縣交通旅遊局長陳如嵐表示，目前高雄－馬祖航線載客率及訂位率持續維持高檔，後續將依旅運需求、季節及市場反應，與華信航空研議增班可行性，也會同步強化航線宣傳、套裝行程及地方特色產業推廣。

連江縣府團隊拜會華信航空代表，盼持續提升高雄－馬祖航線運能，並深化馬祖觀光行銷合作。圖／連江縣府提供