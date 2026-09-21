環境部啟動室內空氣品質管理法修法 擬加嚴敏弱族群場所標準

環境部今天表示，目前正推動「室內空氣品質管理法」修法，10月將邀地方環保局研商；修法方向包含加嚴幼童及長者場所標準，統一監測規範，並依規模彈性調整專責人員。

由台灣室內環境品質管理協會主辦的第8屆「台灣室內空氣品質週」今天開跑，將在台北、台中及高雄接力登場，聚焦室內空氣品質管理與健康生活。

環境部大氣司長黃偉鳴今天告訴中央社記者，「室內空氣品質管理法」於2011年正式上路，目前正啟動修法，今年8月已召開3場專家學者會議，預計10月將邀集具實務執法經驗的地方環保局研商；草案完成的時間仍難以確定。

值得一提的是，黃偉鳴指出，針對敏弱族群如年長者、幼童等，這次修法也討論加嚴相關場所的室內空氣品質標準。但他強調，重點是要如何改善，如果沒辦法改善、只是將標準訂嚴一點，效果就不大。

黃偉鳴說，其他包含簡易型的連續自動監測儀器，年底希望能有標準規範，協助室內場所監測；另外，關於室內空氣品質管理專責人員設置門檻，會修正依場所特性還有規模大小再做調整。

黃偉鳴指出，環境部自去年至今，啟動輔導幼兒園室內空氣品質改善工作，近期已完成，會盡快公布執行成果。

台灣室內環境品質管理協會理事長周南君致詞時表示，今年主軸定為「清淨空氣是基本人權，邁向氣候韌性的室內空氣品質新時代」，國人每天超過8成時間處於室內，尤其現在面對極端高溫與新興傳染病等複合風險，必須建立科學化的管理制度。

環境部次長謝燕儒表示，今年歐洲出現極端熱浪，以法國為例，因為冷氣普及率只有20%左右，讓敏弱族群受到熱傷害；雖然台灣冷氣普及率極高，但長時間緊閉門窗吹冷氣，室內空氣品質是需要正視的議題。

謝燕儒指出，聯合國近期談防疫議題，因經歷COVID-19（2019冠狀病毒疾病）之後，防疫應整體考量，而室內空氣品質也非常重要，比如機場的清消，或者是大型群聚活動裡面的空氣品質維護等。