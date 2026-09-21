醫籲廢「保力達B、維士比」藥證 石崇良：是否改類請食藥署與業者討論

保力達B、維士比被當作提神飲料，但也是含酒精逾10%的藥品，有醫師發出公開信，批評長期過量飲用恐增加癌症等健康風險，要求廢止藥證或重新納管。衛福部長石崇良回應，該類產品含酒精成分，將加強宣導民眾不要誤認為一般保健食品；至於要不要改類，將請食藥署跟業者討論。

研究指出，台灣近半人口天生缺乏乙醛去氫酶（ALDH2），無法代謝一級致癌物乙醛，一旦飲酒過量恐增加肝癌、口腔癌、食道癌等風險。衛福部最新統計，去年國人十大癌症死因中，與過量飲酒相關癌症，包括肝癌排名第二、造成7601人死亡，口腔癌排名第六、造成3697人死亡，食道癌排名第九則有1981人死亡。

台東基督教醫院癌症中心副院長鄭鴻鈞在「Threads」表示，他身為長期在臨床第一線目睹無數因酒精性癌症而家庭破碎的醫師，直言台灣至今仍容許一瓶瓶高達10%酒精、披著「指示藥」外衣的成癮液劑（如保力達B、維士比），且在基層勞動市場流竄，是公共衛生領域長期潰爛、卻被行政權刻意忽略的巨型傷口。

鄭鴻鈞向石崇良喊話，這類產品享有免徵菸酒稅的價格優勢，不到百元就可買到。在現代實證醫學下，早已被證實不具備任何大於酒精毒性的臨床療效，反而成了殘害勞動階層健康的推手。當勞工誤信其為「營養補品」而長期過量飲用，換來的是暴增的口腔癌、食道癌與肝硬化風險，以及因注意力不集中釀成的重大工安悲劇。

石崇良今出席公開活動時接受媒體訪問，他表示，保力達B等飲品含中西藥成分， 按照藥品查驗登記方式取得藥證，但其賦形劑含酒精，必須提醒民眾不要誤解它是一般保健食品，將請食藥署加強宣導，讓民眾瞭解它是藥品的一種，此類產品成分含酒精，應有警語或提醒等事項。

也請民眾多加注意，工作、開車時，不要把它當成提神飲料，避免影響到行為判斷，甚至酒測也可能不會通過。至於要不要改類，石崇良說，這需進一步請食藥署與業者討論，目前地方衛生局都有進行稽查，必須具藥商執照才能販賣，地方衛生局也會持續輔導。

鄭鴻鈞呼籲，健保資源一邊在醫院焦頭爛額地救治這些慢性酒精中毒與癌症末期病患，主管機關卻另一手用過時的歷史藥證，繼續為這門成癮生意護航。這不是單純的消費選擇，而是結構性的公衛失靈。建議依法廢止其藥品許可證。一旦卸除「藥品」外衣，將自動回歸一般酒類納管，按酒精濃度課徵菸酒稅，用價格機制遏止濫用，同時徹查地下非藥局通路，全面封殺無照零售。

面對立法院修法牛步化，鄭鴻鈞呼籲，石崇良在部長任內，絕對有權力、也有義務立即啟動以下兩項不用等修法、即可馬上執行的行政修改。過去數十年，官僚體系以「歷史包袱」為由的默許，已經換取了無數基層勞工的健康與性命。懇請石崇良展現行政決意，在任內撕開這層不義的偽裝，還給台灣勞動階層一個真正公義、健康的公共衛生環境。

衛福部長石崇良說，保力達B等產品含酒精，民眾工作、開車時，不要把它當成是提神飲料。因為它可能會影響到一些行為判斷，甚至酒測也可能不會通過。聯合報系資料照

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