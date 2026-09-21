快訊

亞運體操／難度分算錯差點錯過鞍馬決賽 李智凱驚險挑戰3連霸

富邦人壽通訊處喋血！2人刀傷昏迷送醫 案發現場畫面曝光

對流雲系發展旺盛 3縣市大雨特報恐一路下到晚上

聽新聞
0:00 / 0:00

醫籲廢「保力達B、維士比」藥證 石崇良：是否改類請食藥署與業者討論

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
衛福部長石崇良表示，保力達B等飲品含中西藥成分，依藥品查驗登記方式取得藥證，提醒民眾不要誤解它只一般保健食品，將請食藥署宣導它是藥品的一種。記者沈能元／攝影
衛福部長石崇良表示，保力達B等飲品含中西藥成分，依藥品查驗登記方式取得藥證，提醒民眾不要誤解它只一般保健食品，將請食藥署宣導它是藥品的一種。記者沈能元／攝影

保力達B、維士比被當作提神飲料，但也是含酒精逾10%的藥品，有醫師發出公開信，批評長期過量飲用恐增加癌症等健康風險，要求廢止藥證或重新納管。衛福部石崇良回應，該類產品含酒精成分，將加強宣導民眾不要誤認為一般保健食品；至於要不要改類，將請食藥署跟業者討論。

研究指出，台灣近半人口天生缺乏乙醛去氫酶（ALDH2），無法代謝一級致癌物乙醛，一旦飲酒過量恐增加肝癌、口腔癌、食道癌等風險。衛福部最新統計，去年國人十大癌症死因中，與過量飲酒相關癌症，包括肝癌排名第二、造成7601人死亡，口腔癌排名第六、造成3697人死亡，食道癌排名第九則有1981人死亡。

台東基督教醫院癌症中心副院長鄭鴻鈞在「Threads」表示，他身為長期在臨床第一線目睹無數因酒精性癌症而家庭破碎的醫師，直言台灣至今仍容許一瓶瓶高達10%酒精、披著「指示藥」外衣的成癮液劑（如保力達B、維士比），且在基層勞動市場流竄，是公共衛生領域長期潰爛、卻被行政權刻意忽略的巨型傷口。

鄭鴻鈞向石崇良喊話，這類產品享有免徵菸酒稅的價格優勢，不到百元就可買到。在現代實證醫學下，早已被證實不具備任何大於酒精毒性的臨床療效，反而成了殘害勞動階層健康的推手。當勞工誤信其為「營養補品」而長期過量飲用，換來的是暴增的口腔癌、食道癌與肝硬化風險，以及因注意力不集中釀成的重大工安悲劇。

石崇良今出席公開活動時接受媒體訪問，他表示，保力達B等飲品含中西藥成分， 按照藥品查驗登記方式取得藥證，但其賦形劑含酒精，必須提醒民眾不要誤解它是一般保健食品，將請食藥署加強宣導，讓民眾瞭解它是藥品的一種，此類產品成分含酒精，應有警語或提醒等事項。

也請民眾多加注意，工作、開車時，不要把它當成提神飲料，避免影響到行為判斷，甚至酒測也可能不會通過。至於要不要改類，石崇良說，這需進一步請食藥署與業者討論，目前地方衛生局都有進行稽查，必須具藥商執照才能販賣，地方衛生局也會持續輔導。

鄭鴻鈞呼籲，健保資源一邊在醫院焦頭爛額地救治這些慢性酒精中毒與癌症末期病患，主管機關卻另一手用過時的歷史藥證，繼續為這門成癮生意護航。這不是單純的消費選擇，而是結構性的公衛失靈。建議依法廢止其藥品許可證。一旦卸除「藥品」外衣，將自動回歸一般酒類納管，按酒精濃度課徵菸酒稅，用價格機制遏止濫用，同時徹查地下非藥局通路，全面封殺無照零售。

面對立法院修法牛步化，鄭鴻鈞呼籲，石崇良在部長任內，絕對有權力、也有義務立即啟動以下兩項不用等修法、即可馬上執行的行政修改。過去數十年，官僚體系以「歷史包袱」為由的默許，已經換取了無數基層勞工的健康與性命。懇請石崇良展現行政決意，在任內撕開這層不義的偽裝，還給台灣勞動階層一個真正公義、健康的公共衛生環境。

衛福部長石崇良說，保力達B等產品含酒精，民眾工作、開車時，不要把它當成是提神飲料。因為它可能會影響到一些行為判斷，甚至酒測也可能不會通過。聯合報系資料照
衛福部長石崇良說，保力達B等產品含酒精，民眾工作、開車時，不要把它當成是提神飲料。因為它可能會影響到一些行為判斷，甚至酒測也可能不會通過。聯合報系資料照

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

石崇良 食藥署 衛福部

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

籲廢止保力達B藥證 衛福部：會加強宣導

石崇良：決擴大醫療投資 強化藥物韌性、臨床試驗

歐盟警訊避孕藥2成分增腦膜瘤風險？食藥署：十年未獲通報

服用保健食品恐傷血管？ 重症醫點名3產品：吃錯反而餵養「壞膽固醇」

相關新聞

成本暴漲...雙北小黃籲起跳價漲至110元 遇颱風豪雨「每趟加收50元」

北北基計程車運價已逾3年未調漲，台北市計程車客運商業同業公會指出，鑑於車價翻倍、保費及開車成本暴漲，加上雙北市區近年施工頻繁，停在路中耗損的油資「根本是司機貼錢載乘客」，盼將雙北起跳價從85元調漲為110元，夜間加成從20元調漲為30元、春節加價金額從30元調整為50元，另遇颱風豪雨停班，每趟再加收50元。

對流雲系發展旺盛 3縣市大雨特報恐一路下到晚上

中央氣象署下午15時25分發布大雨特報，指出對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今(21)日南部地區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，山區請慎防坍方及落石，低窪地區請慎防積水。

醫籲廢「保力達B、維士比」藥證 石崇良：是否改類請食藥署與業者討論

保力達B、維士比被當作提神飲料，但也是含酒精逾10%的藥品，有醫師發出公開信，批評長期過量飲用恐增加癌症等健康風險，要求廢止藥證或重新納管。衛福部長石崇良回應，該類產品含酒精成分，將加強宣導民眾不要誤認為一般保健食品；至於要不要改類，將請食藥署跟業者討論。

CAR-T攻肺癌現曙光 唐獎得主預測治療困境可望反轉

唐獎第7屆大師論壇今天在台大醫院國際會議中心登場，生技醫藥獎得主卡爾．瓊預測，亞洲非吸菸者肺癌現有抗癌武器有限的困境可望...

札哈・哈蒂遺作過關！北門郵局新地標 百年北門旁的蘭花綻放

台北市市定古蹟台北郵局後方預計興建地上47層、地下5層公辦都更建築，該建築更是已故淡江大橋設計師札哈．哈蒂（Dame Zaha Hadid）最後代表作。然而，該建物也緊鄰國定古蹟北門等古蹟、歷史建築等文資，委辦建築師事務所今赴北市文資會說明，建築工法如何避免影響、遮擋文資。經審查過後過半委員同意審查，確定可以動工施作。

兒子肝癌離世 七旬婦健檢揪出7.2公分肝癌 質子治療縮小腫瘤救命

2年多前，76歲張女士的兒子因肝癌過世，驚覺家族有B肝帶原及肝癌史，在女兒提醒下做了健康檢查，發現肝癌也悄悄上身，腫瘤已有7.2公分，再加上合併肝硬化，手術切除恐增加急性肝衰竭風險。經過評估，張女士決定至中國醫藥大學附設醫院接受質子治療，不僅腫瘤明顯縮小，肝炎指數甲型胎兒蛋白（AFP）目前已恢復正常。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。