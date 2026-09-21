CAR-T攻肺癌現曙光 唐獎得主預測治療困境可望反轉

唐獎第7屆大師論壇今天在台大醫院國際會議中心登場，生技醫藥獎得主卡爾．瓊預測，亞洲非吸菸者肺癌現有抗癌武器有限的困境可望反轉，更強效的CAR-T治療已在部分患者見成效。

唐獎第7屆大師論壇接連3天在全台多處舉行，首場為生技醫藥，3名得主以「生物工程免疫武器標靶癌細胞：當前成就與未來展望」為題進行現場與視訊演講，吸引數百名科學家、醫療人員、生技產業人士及醫學院學生等進行交流，現場反應熱絡。

第7屆唐獎生技醫藥獎由3名科學家共同獲得，包括史蒂文．羅森伯格（Steven A. Rosenberg）、米歇爾．薩德蘭（Michel Sadelain）、卡爾．瓊（Carl H.June），3名得主促成CAR-T療法問世，開啟「活藥物」新時代。

被譽為「癌症免疫療法之父」的史蒂文．羅森伯格透過影片發表演講，當年只是外科住院醫師的他，受移植患者腫瘤消退啟發，投入癌症免疫療法，近年以基因改造T細胞鎖定腫瘤新抗原，盼治療轉移性實體上皮癌患者，扭轉這類癌症約造成9成死亡的情況。「你能從癌症患者身上學到很多東西。」

「T細胞工程開啟美麗新世界。」薩德蘭在演講表示，CAR-T細胞治療發展至今約35年，應用逐漸從癌症擴展至自身免疫疾病等。從整體發展分析，未來控制T細胞反應有3條路徑，包含疫苗接種、免疫檢查點阻斷，甚至是合成免疫學與基因工程，創造自然界不存在的T細胞。

「現在正是一個非常令人興奮的時代。」瓊說，CAR-T細胞一次性輸注帶來長期療效，但高昂成本與可及性仍是挑戰，未來需靠製程創新、自動化與規模化降低成本。全球投入大量資金發展，CAR-T技術快速進步，人工智慧與機器學習助力發現實體腫瘤新靶點，展現發展潛力。

這次論壇主持人、國立台灣大學副校長楊志新現場提問，現今仍有反對基因改造細胞人體應用的聲音，「體內CAR-T」能否突破監管挑戰。薩德蘭認為，這是新療法發展必經挑戰，2007年CAR-T臨床試驗曾遭FDA保守審查，過度監管可能延緩患者接受新療法，阻礙科學研究進展。

瓊說，這確實是多年來的一個重大問題，細胞與基因療法彷彿「避雷針」，只要出現任何副作用，就很容易受高度關注。應建立真正以患者為中心的癌症治療體系，讓患者評估治療風險擁有更大決定權，避免監管機構因擔心治療獲准後若出現毒性反應而承擔責任，導致監管過度保守。

擔任與談人的中央研究院院士楊泮池提問，肺癌是東亞地區嚴重問題，CAR-T療法是否能成為曙光。瓊表示，亞洲非吸菸者肺癌多屬「冷腫瘤」，易讓免疫療法失效，研究人員已透過合成免疫學強化CAR-T細胞腫瘤辨識與穿透能力，部分肺癌患者展現成效，相信肺癌免疫治療正快速發展。

薩德蘭則說，這凸顯免疫療法在癌症治療開發上的重要潛力，單一細胞即可同時執行多項不同功能。CAR-T細胞療法關鍵優勢之一，正是在於其功能並不侷限於細胞毒殺作用，它同時也可以被設計成一種能夠重塑腫瘤微環境的治療工具，為肺癌等治療策略開啟更多可能性。

現場民眾提問，CAR-T細胞療法是否適合與癌症疫苗、免疫檢查點抑制劑等其他治療方式結合。瓊表示，CAR-T聯合療法確實具潛力，但聯合療法仍面臨2大挑戰，分別是當不同治療模式結合時，監管審查往往更加複雜，及不同治療平台分屬不同公司，產業合作具實務難題。