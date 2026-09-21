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中秋烤肉注意！北市衛生局抽驗81件應景食品 4件烤肉常見食材不合格

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
中秋節將至，北市衛生局針對中秋賞月、烤肉等相關產品抽驗，其中有2間豆干產品不合格，以及彩椒、青椒各1件農藥超標，已要求業者下架不得販售，並針對相關業者開罰及移請來源所轄衛生局處辦。聯合報系資料照
中秋節將至，北市衛生局針對中秋賞月、烤肉等相關產品抽驗，其中有2間豆干產品不合格，以及彩椒、青椒各1件農藥超標，已要求業者下架不得販售，並針對相關業者開罰及移請來源所轄衛生局處辦。聯合報系資料照

中秋節將至，北市衛生局針對中秋賞月、烤肉等相關產品抽驗，其中有2間豆干產品不合格，以及彩椒、青椒各1件農藥超標，已要求業者下架不得販售，並針對相關業者開罰及移請來源所轄衛生局處辦。

衛生局表示，此次共抽樣81件中秋節應景食品，包含35件烘焙如月餅、鳳梨酥、蛋黃酥及餡料等、44件常見烤肉應、2件烤肉調味醬，檢驗結果包含1件豆干產品檢出苯甲酸超標及過氧化氫、1件豆干檢出苯甲酸超標，1件甜椒及青椒檢出農藥超標，不合格產品均已要求業者下架不得販售，並移請來源所轄衛生局處辦。

衛生局表示，豆製品不符規定產品，依違反食品安全衛生管理法第18條及第47條第9款規定，可處製造業者或責任廠商3萬元以上300萬元以下罰鍰；殘留農藥含量不符「農藥殘留容許量標準」者，係違反食品安全衛生管理法第15條第1項第5款「殘留農藥或動物用藥含量超過安全容許量」規定，依同法第44條第1項第2款，可處分責任業者6萬元以上2億元以下罰鍰；若無法交代來源，則依同法第47條可處分販售業者3萬元以上300萬元以下罰鍰。

抽驗 中秋 烤肉 食安

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