中秋教師4天連假3縣市最搶手 連江縣居冠訂房率逾7成2

9月25日至9月28日為中秋、教師節連假，交通部觀光署公布此次4天連假訂房率，截至9月18日統計，假期前3天各縣市平均訂房率為54.48%，其中以連江縣72.43%最高，其次為台南市63.07%，第三名為澎湖縣62.87%。

觀光署指出，假期前3日（9月25日至9月27日）平均訂房率最高前3名，依序為連江縣72.43%、台南市63.07%、澎湖縣62.87%；加上新北市、台北 市、雲林縣、嘉義市、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣及金門縣等8個縣市，共計11個縣市超過總平均54.48%。

連假期間各別平均訂房率則為：

9月25日：連江縣71.62%、宜蘭縣69.09%、雲林縣68.97%；加上新北市、嘉義市、台南市、屏東縣、花蓮縣、台東縣、澎湖縣、金門縣等8個縣市，共計11個縣市超過6成。

9月26日：連江縣76.37%、澎湖縣75.48%、嘉義市75.00%；加上新北市、台北市、苗栗縣、南投縣、雲林縣、台南市、屏東縣、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣及金門縣等11個縣市，共計14個縣市超過6成。

9月27日：連江縣69.31%、桃園市50.45%、澎湖縣49.14%。

9月28日：連江縣57.13%、台北市35.13%、新北市32.50%。

觀光署分析，中秋節及教師節連假期間，各縣市推出的特色活動、大型展覽與季節限定遊程整理，包含新北市-福隆沙雕藝術季、桃園市-台灣設計展、雲林縣-國際偶戲節、嘉義市-光纖影舞-光影藝術展、花蓮山海騎遇記自行車尋寶之旅、台東縣-東海岸大地藝術節與月光海音樂會、澎湖秋瘋季、金門縣-中秋博狀元餅，另雙北及各大縣市河濱公園在中秋期間多有開放指定烤肉區域或賞月專區，出發前建議先確認各縣市政府環保局或水利處發布的最新規範。

觀光署強調，以上數據為中秋節及教師節連假7天前由旅宿業填報的訂房率統計，因許多民眾習慣在接近假期時才安排行程與訂房，旅宿業者目前也持續接受訂房中，最終各縣市旅宿業統計的住房率可能會與上述數據不同。