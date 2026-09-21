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中秋連假清境合歡山日月潭遊客多 分時抵達避塞車

中央社／ 南投縣21日電
清境農場除可愛綿羊吸引遊客，馬術秀也不可錯過，從高速繞場、整齊列隊到精彩馬術動作接連登場，近距離感受馬匹奔馳而過的震撼。中央社／清境農場提供
清境農場除可愛綿羊吸引遊客，馬術秀也不可錯過，從高速繞場、整齊列隊到精彩馬術動作接連登場，近距離感受馬匹奔馳而過的震撼。中央社／清境農場提供

清境農場合歡山日月潭中秋連假估吸引眾多遊客，建議當天往返清境地區遊客上午10時前抵達、過夜者下午3時後進入；當天往返日月潭上午11時前抵達、住宿下午4時後進入。

中秋及教師節連假25日至28日，交通部公路局中區養護工程分局發布訊息表示，南投縣清境農場、合歡山、日月潭風景區估吸引眾多遊客，依往年統計資料，台14甲線清境、合歡山路段連假期間估有較多遊客，當天往返者建議上午10時前抵達、住宿者下午3時後進入。

中區養護工程分局表示，日月潭國家風景區路段台21線、台21甲線預估連假期間中午12時至下午3時易車多壅塞，當天往返遊客建議上午11時前抵達，過夜入住旅宿者可於下午4時後進入，以避開塞車時段。

中區分局也提醒，埔里經台21線往日月潭方向，若日月潭水社路段車多回堵，建議於台21線九龍路口左轉台21甲線，往伊達邵方向環潭避開車潮；清境、合歡山地區停車空間有限，請先查詢路況及停車資訊；合歡山海拔達3000公尺以上，請評估自身狀況與加強保暖。

國軍退除役官兵輔導委員會清境農場表示，除可愛綿羊吸引遊客，馬術秀也不可錯過，從高速繞場、整齊列隊到精彩馬術動作接連登場，不用飛到國外就能近距離感受馬匹奔馳而過的震撼，來清境農場別只在青青草原拍照，觀山牧區還有精彩馬術秀。

日月潭 合歡山 塞車 南投縣 清境農場 連假 中秋節 教師節

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