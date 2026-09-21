台中北屯市場買蛋發現長滿蛆 店家女兒道歉會找出原因改善

台中市有市民到北屯市場買蛋，結果竟看到蛋身上爬滿了蛆，立刻拿去退，店家卻叫他洗一洗就好。他把照片貼上網，網友議論實在太噁心。台中市食品藥物安全處今天表示，已錄案並將派員稽查釐清。

店家女兒今也上網留言道歉，表示「鹹蛋紅土本會比較難以發現破損，我們會再加強品管，目前相關商品已立即停止販售，同批商品也已全面檢查，並針對原料、製作及保存環境進行清查，確認問題前不會再販售。」

她說，當下第一時間的回應與處理方式並不恰當，沒有正視食品安全的疑慮，這是他們的疏失，接受批評。這次的事情他們不逃避，也會確實找出原因、做好改善，並再次鄭重道歉。

從購買者的貼圖可知，長蛆的情形的確非常嚴重。食安處說，食品業者應落實自主管理，製售食品不得有肉眼可見異物或病原體生物等情形；如查有不符規定，將責令限期改善，屆期複查仍未改善者，依「食品安全衛生管理法」處3萬元以上、300萬元以下罰鍰。

食安處說，民眾購買食品如發現衛生疑慮，可檢具照片、影片等事證，透過台中市政府陳情整合平台提出檢舉，食安處接獲通報後將盡速依規查處，共同維護食品安全。