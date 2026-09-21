因應超高齡社會 中山醫大啟動台日照護科技創新樞紐

因應超高齡社會發展趨勢，中山醫學大學攜手台灣高齡產業創新發展協會及嗶嗶嗶樂遊學股份有限公司，今天上午舉辦「台日照護科技創新樞紐啟動交流會暨三方合作意願書簽署儀式」，啟動台日照護科技創新合作。三方將以醫養研發、產學創育、智能科技及照護品質「四能整合」為核心，匯聚政策、科技、場域、市場及資本「五力」，建立完整的照護科技產業支持體系。

中山醫大董事長周英香指出，台灣正面臨高齡化與少子化的雙重挑戰，許多問題已非單一領域所能解決。日本累積豐富的高齡照護經驗，台灣則具備醫療與科技優勢，期待雙方結合所長，共同提出符合高齡社會需求的解決方案。

中山醫大校長林俊哲表示，此次簽署是整合學研、醫療、產業、照護與資本的重要一步。未來將推動台日企業交流、技術引進、人才培育及國際拓展，建立從研發、驗證、市場導入到資本投入的合作機制，打造以中台灣為基地、連結日本的高齡健康與照護科技創新平台。

台灣高齡產業創新發展協會副理事長陳意千說，協會自2017年起持續與日本交流，並擁有遍及北、中、南的長照產業與機構會員，未來將發揮串聯第一線照護需求的角色，協助業者掌握長者、照護人員及機構的實際需求，並將成熟方案拓展至日本市場。

高創會榮譽理事長暨嗶嗶嗶樂遊學股份有限公司董事長林峻暉表示，合作將聚焦失智症預防、肌少症預防、自立生活能力強化及科技照顧能力強化等「兩項預防、兩項強化」四大方向，並串聯台日CareTech企業及產業網絡，促進新創交流與市場合作。

中山醫大校務產學總顧問、前工研院副總暨生醫與醫材研究所所長莊曜宇指出，面對醫療與照護人力短缺，智慧科技及人工智慧將扮演重要角色。未來可透過智慧設備蒐集高品質數據，再結合AI分析，發展更多照護應用，在有限人力下提升服務效率與品質。

中市衛生局副局長邱惠慈表示，台中市65歲以上人口已超過51萬人，長照服務涵蓋率達97.8%。長照不能只追求涵蓋率，更要提升服務品質，期待智慧科技能減輕第一線照護人員負擔，回應持續增加的服務需求。

台日產官學研代表齊聚中山醫大，共同見證照護科技創新樞紐啟動。圖／中山醫大提供