中秋教師節連假國旅升溫 連江訂房72.43%奪冠

中秋、教師節連假將於9月25日至28日登場，國旅訂房熱度提前升溫。交通部觀光署統計，截至9月18日，連假前3日（9月25日至27日）全台平均訂房率54.48%，以連江縣72.43%最高，台南市63.07%、澎湖縣62.87%居二、三名，顯示離島及南部旅遊市場成為此次連假訂房主力。

觀光署統計，除上述三縣市外，新北市、台北市、雲林縣、嘉義市、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣及金門縣訂房率也高於全台平均。其中，9月25日連江、宜蘭及雲林訂房率均超過6成8，共11縣市突破6成；26日連江、澎湖及嘉義市訂房率均逾7成，共14縣市超過6成，為連假訂房最熱的一天。

單日來看，27日訂房率前三名為連江、桃園及澎湖；28日則為連江、台北及新北。整體而言，連江縣連續4日均居各縣市訂房率之首，離島市場熱度明顯。

觀光署表示，各地連假期間推出特色活動及季節限定遊程，包括新北福隆沙雕藝術季、桃園台灣設計展、雲林國際偶戲節、花蓮山海騎遇記、台東東海岸大地藝術節與月光海音樂會、澎湖秋瘋季及金門中秋博狀元餅等，部分縣市也開放河濱公園指定烤肉、賞月區域，帶動旅遊需求。

觀光署指出，目前數據為連假前7天旅宿業填報的訂房率，民眾普遍習慣接近假期才安排行程，旅宿業者仍持續接受訂房，因此最終住房率可能與目前數據有所落差。觀光署另表示，去年中秋連假訂房熱區以雙北及苗栗為主，今年市場分布有所變化，值得持續觀察國旅消費版圖變化。