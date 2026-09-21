快訊

亞運武術／三度叩關亞運終獲獎牌 孫家閎太極拳太極劍摘銀

公股投信整併在即！合庫投信爆高層角力 投資長遭控上班狂搜AV女優

蔣萬安午餐吃鬍鬚張！無懼青鳥出征抵制 臉書貼文以行動力挺

聽新聞
0:00 / 0:00

東石蚵太有名反怕被混充 翁章梁：不是宣傳問題、是認證問題

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
縣長翁章梁（右）展示嘉義溯源牡蠣產品，盼透過產地認證建立東石蚵品牌辨識度。記者李宗祐／攝影
縣長翁章梁（右）展示嘉義溯源牡蠣產品，盼透過產地認證建立東石蚵品牌辨識度。記者李宗祐／攝影

嘉義東石蚵全國知名，但名氣大也衍生外地牡蠣混充疑慮。縣長翁章梁今天表示，東石蚵現在「不是宣傳的問題，是認證的問題」，最重要的是自我證明「我是東石蚵」；嘉義縣近年推動牡蠣溯源，目前已有634戶登錄溯源條碼，希望藉由生產者「署名」，建立品牌辨識及消費信任。

嘉義縣政府今天舉辦「東石蚵．營業中！2026嘉義蚵友會」活動，宣布系列行銷活動即日起至11月1日登場。縣府表示，嘉義是全國最大牡蠣產區，每年產量6千多公噸，占全國約45%，自2022年起推動牡蠣產業提升輔導計畫，從溯源、產業培力、場域改善到通路拓展，強化產地辨識。

翁章梁說，藝術家創作作品會署名，但農產品生產者過去較少「署名」，因此溯源就像告訴消費者「這是我養的」。東石蚵本身已有高度知名度、市場價格也較高，因此可能出現其他牡蠣混充的情況，「署名、認證非常重要」，除了證明產地，也能促使業者自律、提升品質，形成良性循環。

翁章梁表示，東石蚵長年累積的品牌形象得來不易，如同阿里山高山茶，需要持續維護。他認為東石蚵未來重點不是再花力氣證明「有多有名」，而是強化產地認證，避免其他產品混充影響形象，進一步朝高價值發展。

縣府農業處表示，截至2026年已累計輔導634戶登錄溯源條碼、29件取得產銷履歷驗證，並建立5處剖蚵示範場域，同時拓展連鎖通路、餐廳合作及聯名商品，讓溯源牡蠣從產地走進一般消費市場。

今年「嘉義蚵友會」串聯在地餐飲及牡蠣銷售業者，民眾可透過嘉義縣牡蠣資訊平台尋找合作店家，完成定位打卡、數位集章可取得優惠；指定店家單筆消費滿500元並完成打卡，還可兌換限量「蚵寶飯友盲盒」。

縣府也首度推出牡蠣原創IP「蚵寶」，2隻大型氣偶活動期間將現身東石漁港及布袋觀光魚市。東石鄉長林俊雄表示，中秋節將至，牡蠣是民眾烤肉常見食材，歡迎遊客到東石品嘗及採買在地漁產。

翁章梁也提醒，冬季東北季風到來後牡蠣會逐漸變瘦，目前正是把握品嘗東石蚵的時機。縣府希望從溯源制度建立產地到餐桌的信任鏈，讓「東石蚵」從知名產地名稱，進一步成為可以辨識來源的品牌。

「東石蚵．營業中！2026嘉義蚵友會」今天登場，縣長翁章梁（後排右三）與產業及餐飲業者共同推廣嘉義牡蠣。記者李宗祐／攝影
「東石蚵．營業中！2026嘉義蚵友會」今天登場，縣長翁章梁（後排右三）與產業及餐飲業者共同推廣嘉義牡蠣。記者李宗祐／攝影

嘉義縣串聯在地牡蠣及餐飲業者推廣東石蚵，盼從產地溯源進一步提升品牌價值。記者李宗祐／攝影
嘉義縣串聯在地牡蠣及餐飲業者推廣東石蚵，盼從產地溯源進一步提升品牌價值。記者李宗祐／攝影

嘉義縣推動牡蠣溯源，縣長翁章梁（左二）與來賓展示溯源牡蠣及相關產品。記者李宗祐／攝影
嘉義縣推動牡蠣溯源，縣長翁章梁（左二）與來賓展示溯源牡蠣及相關產品。記者李宗祐／攝影

嘉義縣今天啟動「東石蚵．營業中！2026嘉義蚵友會」系列活動，縣府及地方來賓共同為東石蚵行銷。記者李宗祐／攝影
嘉義縣今天啟動「東石蚵．營業中！2026嘉義蚵友會」系列活動，縣府及地方來賓共同為東石蚵行銷。記者李宗祐／攝影

縣長翁章梁表示，東石蚵已有全國知名度，現階段「不是宣傳的問題，是認證的問題」，應透過溯源證明產地。記者李宗祐／攝影
縣長翁章梁表示，東石蚵已有全國知名度，現階段「不是宣傳的問題，是認證的問題」，應透過溯源證明產地。記者李宗祐／攝影

縣長翁章梁（右）現場品嘗牡蠣，為「東石蚵．營業中！2026嘉義蚵友會」活動宣傳。記者李宗祐／攝影
縣長翁章梁（右）現場品嘗牡蠣，為「東石蚵．營業中！2026嘉義蚵友會」活動宣傳。記者李宗祐／攝影

翁章梁 東石 牡蠣 嘉義 品牌 消費 農產品

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

「人家30多年前就有」翁章梁感嘆嘉義缺館舍 首座兒少家庭福利館開幕

2026新北海派啟動！秋冬到新北吃海鮮、遊漁港還能抽機車

500盤2026攜手眾多合作夥伴 創造話題討論度與餐廳優惠

彰化豚肉節民眾大排長龍吃美食 26日羊肉節也可免費嘗

相關新聞

羊奶配方可降低嬰兒濕疹風險64%？跨國研究：有家族病史寶寶效果明顯

嬰兒反覆出現紅疹、搔癢，甚至癢到睡不好，讓不少新手爸媽傷透腦筋。最新一項跨國臨床研究發現，對於父母有異位性皮膚炎病史的高風險嬰兒，餵食全羊奶配方可能有助降低一歲內罹患濕疹（異位性皮膚炎）的風險，降幅約64%。醫師提醒，嬰兒濕疹不只是皮膚問題，還可能影響睡眠、情緒及生活品質，家長不可輕忽。

札哈・哈蒂遺作過關！北門郵局新地標 百年北門旁的蘭花綻放

台北市市定古蹟台北郵局後方預計興建地上47層、地下5層公辦都更建築，該建築更是已故淡江大橋設計師札哈．哈蒂（Dame Zaha Hadid）最後代表作。然而，該建物也緊鄰國定古蹟北門等古蹟、歷史建築等文資，委辦建築師事務所今赴北市文資會說明，建築工法如何避免影響、遮擋文資。經審查過後過半委員同意審查，確定可以動工施作。

周五起中秋連假多雲到晴 周三周四颱風恐生成、下周日晚起水氣增

中央氣象署預報員朱美霖上午指出，台灣未來一周天氣大致多雲到晴為主，中秋連假風場偏東風到東北風，東半部有零星陣雨，午後山區局部雨，但降雨都比較零星。但下周一、二之後可能有熱帶系統接近台灣附近，外圍雲系影響台灣天氣，目前不確定性相當大。

網路揪團「泳渡嘉明湖」 林保署急聲明：嚴格禁止

近日網路社群流傳「泳渡嘉明湖」召募活動，農業部林業及自然保育署今表示，為避免進入生態敏感區域或造成生態環境重大干擾，對可能造成嚴重破壞或擾動生態環境，或與該場域保育及管理目的明顯不符的活動，林業保育署將嚴格禁止、從嚴把關。

高鐵台南站旅客不慎絆倒落軌 列車進站煞停...車次延誤

高鐵台南站一名旅客今天不明原因滾下月台，當時0612次列車正緩速進站，落軌旅客就卡在列車及月台間，現場人員緊急出動救援，所幸旅客自行爬出。

iPhone Duo售價驚人！好市多黑卡能賺回卡費？網笑1做法賺7萬

iPhone Duo台灣傳售價7萬4900元起、頂規近12萬元，網友熱議到好市多買能否靠黑鑽卡回饋賺回會員費。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。