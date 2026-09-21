東石蚵太有名反怕被混充 翁章梁：不是宣傳問題、是認證問題

嘉義東石蚵全國知名，但名氣大也衍生外地牡蠣混充疑慮。縣長翁章梁今天表示，東石蚵現在「不是宣傳的問題，是認證的問題」，最重要的是自我證明「我是東石蚵」；嘉義縣近年推動牡蠣溯源，目前已有634戶登錄溯源條碼，希望藉由生產者「署名」，建立品牌辨識及消費信任。

嘉義縣政府今天舉辦「東石蚵．營業中！2026嘉義蚵友會」活動，宣布系列行銷活動即日起至11月1日登場。縣府表示，嘉義是全國最大牡蠣產區，每年產量6千多公噸，占全國約45%，自2022年起推動牡蠣產業提升輔導計畫，從溯源、產業培力、場域改善到通路拓展，強化產地辨識。

翁章梁說，藝術家創作作品會署名，但農產品生產者過去較少「署名」，因此溯源就像告訴消費者「這是我養的」。東石蚵本身已有高度知名度、市場價格也較高，因此可能出現其他牡蠣混充的情況，「署名、認證非常重要」，除了證明產地，也能促使業者自律、提升品質，形成良性循環。

翁章梁表示，東石蚵長年累積的品牌形象得來不易，如同阿里山高山茶，需要持續維護。他認為東石蚵未來重點不是再花力氣證明「有多有名」，而是強化產地認證，避免其他產品混充影響形象，進一步朝高價值發展。

縣府農業處表示，截至2026年已累計輔導634戶登錄溯源條碼、29件取得產銷履歷驗證，並建立5處剖蚵示範場域，同時拓展連鎖通路、餐廳合作及聯名商品，讓溯源牡蠣從產地走進一般消費市場。

今年「嘉義蚵友會」串聯在地餐飲及牡蠣銷售業者，民眾可透過嘉義縣牡蠣資訊平台尋找合作店家，完成定位打卡、數位集章可取得優惠；指定店家單筆消費滿500元並完成打卡，還可兌換限量「蚵寶飯友盲盒」。

縣府也首度推出牡蠣原創IP「蚵寶」，2隻大型氣偶活動期間將現身東石漁港及布袋觀光魚市。東石鄉長林俊雄表示，中秋節將至，牡蠣是民眾烤肉常見食材，歡迎遊客到東石品嘗及採買在地漁產。

翁章梁也提醒，冬季東北季風到來後牡蠣會逐漸變瘦，目前正是把握品嘗東石蚵的時機。縣府希望從溯源制度建立產地到餐桌的信任鏈，讓「東石蚵」從知名產地名稱，進一步成為可以辨識來源的品牌。

「東石蚵．營業中！2026嘉義蚵友會」今天登場，縣長翁章梁（後排右三）與產業及餐飲業者共同推廣嘉義牡蠣。記者李宗祐／攝影

嘉義縣串聯在地牡蠣及餐飲業者推廣東石蚵，盼從產地溯源進一步提升品牌價值。記者李宗祐／攝影

嘉義縣推動牡蠣溯源，縣長翁章梁（左二）與來賓展示溯源牡蠣及相關產品。記者李宗祐／攝影

嘉義縣今天啟動「東石蚵．營業中！2026嘉義蚵友會」系列活動，縣府及地方來賓共同為東石蚵行銷。記者李宗祐／攝影

縣長翁章梁表示，東石蚵已有全國知名度，現階段「不是宣傳的問題，是認證的問題」，應透過溯源證明產地。記者李宗祐／攝影