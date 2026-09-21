札哈・哈蒂遺作過關！北門郵局新地標 百年北門旁的蘭花綻放

台北市市定古蹟台北郵局後方預計興建地上47層、地下5層公辦都更建築，該建築更是已故淡江大橋設計師札哈．哈蒂（Dame Zaha Hadid）最後代表作。然而，該建物也緊鄰國定古蹟北門等古蹟、歷史建築等文資，委辦建築師事務所今赴北市文資會說明，建築工法如何避免影響、遮擋文資。經審查過後過半委員同意審查，確定可以動工施作。

台北由於公辦都更案以中華郵政為實施者，47層樓高預計進駐證交所、櫃買中心、期交所、集保結算所等國家級金融機構，加上台北雙星，可望再造西區榮景。不過，鄰近國定古蹟北門、市定古蹟台北郵局、台北撫台街洋樓、博愛路店屋，以及多處歷史建築，施工如何避免影響文資，同時遮蔽街廓風貌成焦點。

負責辦理的李祖原聯合建築師事務所專案經理黃英艾報告，建築聯合已故設計師札哈．哈蒂所設計，以台灣蝴蝶蘭為概念，展現台灣向光生長意象。而建築並非單純的開發，而是奠基在延續文資設計基礎及歷史街廓，以19世紀台北府城展開，再到21世紀的中華郵政塔，依時代脈絡層次展開。

黃英艾說明，建築立面採玻璃、UHPC，與既有磚石形成對比與呼應，塔樓以低反射玻璃及中性色的鋁板，與周邊環境和諧融合。同時依照文資法34條，建築不得遮蓋外貌或阻塞觀覽通道，國定古蹟北門在7月14日文化部通過審查確認沒有涉及該法，相關的文資也未遮蓋外貌，綜合18處視點結果，未阻塞觀覽通道。

施工方法部分，黃英艾說，各文化資產點設置96處垂直測量儀、92處遠端觀測點、10處電子式傾斜器，掌握施工期間變化，同時施工會以遠至近，逐漸靠近古蹟台北郵局，若鄰近古蹟側會以人工拆除輔以小型吊具。

文資委員劉宗德提醒，施工期間要注意古蹟、歷史建築是否有龜裂、毀損狀況，特別是大樓與周遭環境的一致性，能否以燈光光學方式，在夜間時只能夠看見北門郵局方式調整。「像是幾天前開幕的名古屋亞運，在運動場上燈光就只凸顯名古屋城。」

經過投票後，出席委員12人，11位同意、1位不同意，過半數通過該案同意審查通過。

文資委員李乾朗認為，該建築特色不僅是淡江大橋設計師札哈．哈蒂聯合設計，台北西區從過往政經重鎮逐漸沒落，新大樓不僅能注入活水，也與19世紀北門、20世紀北門郵局，再到21世紀新穎建築，呈現時代脈絡更迭，在大城市的東京、紐約也能看見此變化。

李乾朗也說，台灣在半導體產業位居世界之冠，建築也應該要與其比擬，在文資保存同時，不應該限制城市發展。