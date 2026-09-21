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羊奶配方可降低嬰兒濕疹風險64%？跨國研究：有家族病史寶寶效果明顯

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
最新一項跨國臨床研究發現，對於父母有異位性皮膚炎病史的高風險嬰兒，餵食全羊奶配方可能有助降低一歲內罹患濕疹（異位性皮膚炎）的風險，降幅約64%。聯合報系資料照
最新一項跨國臨床研究發現，對於父母有異位性皮膚炎病史的高風險嬰兒，餵食全羊奶配方可能有助降低一歲內罹患濕疹（異位性皮膚炎）的風險，降幅約64%。聯合報系資料照

嬰兒反覆出現紅疹、搔癢，甚至癢到睡不好，讓不少新手爸媽傷透腦筋。最新一項跨國臨床研究發現，對於父母有異位性皮膚炎病史的高風險嬰兒，餵食全羊奶配方可能有助降低一歲內罹患濕疹（異位性皮膚炎）的風險，降幅約64%。醫師提醒，嬰兒濕疹不只是皮膚問題，還可能影響睡眠、情緒及生活品質，家長不可輕忽。

這項名為「GIraFFE」的研究，由德國慕尼黑大學小兒科教授Berthold Koletzko領導，結合西班牙、波蘭等多國研究中心，納入超過2100名嬰兒，採隨機分派、雙盲方式，比較全羊奶配方與一般牛奶配方對嬰兒健康的影響，並追蹤生長發育、安全性及異位性皮膚炎發生情形。

研究指出，父母任一方曾罹患異位性皮膚炎的嬰兒，若餵食全羊奶配方，一歲內經醫師診斷罹患異位性皮膚炎的相對風險，較牛奶配方組降低約64%。但這是特定高風險族群的研究結果，不能直接推論所有嬰兒都能獲得相同效果。

中國醫藥大學兒童醫院院長王志堯表示，異位性皮膚炎是嬰幼兒常見的過敏疾病，部分孩子可能隨著年齡增長，陸續出現食物過敏、過敏性鼻炎或氣喘，醫學上稱為「過敏進程」。台灣過去部分研究顯示，兒童異位性皮膚炎盛行率約3%至5%，近年部分研究則達14%至15%。

王志堯指出，全羊奶配方保留部分天然乳脂、乳脂球膜及特殊脂肪酸，蛋白質組成也與牛奶有所差異，可能是影響嬰兒健康表現的因素。不過，這些營養成分與降低濕疹風險之間的作用機制，仍需要更多研究釐清。

新光醫院小兒腸胃及營養專科醫師劉明發表示，蛋白質、脂肪及寡糖是嬰幼兒成長的重要營養成分。羊奶含有天然寡糖，部分成分也存在於母乳中，可能有助於支持腸道菌相。羊奶蛋白質的凝乳特性與脂肪組成，則是目前消化吸收研究關注的方向。

劉明發指出，嬰兒需要的不只是吃得飽，更要吃得好、長得好、睡得好。蛋白質、脂肪及寡糖是嬰兒營養的重要成分，羊奶與牛奶在這些營養組成上有所差異，全羊奶配方保留部分天然乳脂、乳脂球膜及寡糖，相關研究正持續探討其對消化吸收、腸道健康及生長發育的影響。

對家長而言，母乳仍是嬰兒優先建議的營養來源。若因實際需求必須使用配方奶，應選擇符合嬰兒年齡及營養規範的產品，並依孩子的生長、消化及過敏狀況，與兒科醫師討論適合的餵養方式。至於已出現異位性皮膚炎的嬰兒，仍應接受適當的皮膚照護與醫療評估，才能兼顧成長發育及生活品質。

新光醫院小兒腸胃及營養專科醫師劉明發表示，家長選擇配方奶時，首先應考量安全性及營養是否完整，其次才是消化吸收、腸胃舒適度及其他健康效益。記者廖靜清／攝影
新光醫院小兒腸胃及營養專科醫師劉明發表示，家長選擇配方奶時，首先應考量安全性及營養是否完整，其次才是消化吸收、腸胃舒適度及其他健康效益。記者廖靜清／攝影

嬰兒 異位性皮膚炎 營養

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