網路揪團「泳渡嘉明湖」 林保署急聲明：嚴格禁止

近日網路社群流傳「泳渡嘉明湖」召募活動，農業部林業及自然保育署今表示，為避免進入生態敏感區域或造成生態環境重大干擾，對可能造成嚴重破壞或擾動生態環境，或與該場域保育及管理目的明顯不符的活動，林業保育署將嚴格禁止、從嚴把關。

林業保育署表示，以動力車輛進入自然步道或非開放道路、於高山湖泊從事泳渡、立槳等水域活動，或是在文化遺址、原住民族舊社或生態敏感區域辦理大量人員競賽或挑戰活動、使用大量燈光或擴音設備干擾野生動物，以及以餵食、誘引或驅趕野生動物方式進行拍攝或活動等，均可能影響生態環境，應於活動規劃階段即予排除，林業保育署不會同意申請。

林業保育署呼籲，開放山林之核心價值是讓民眾能以友善、負責任的方式親近自然，並應兼顧山林環境永續發展，而非將自然環境視為可任意使用的活動場地，尤其面對高山湖泊、野生動物重要棲息環境等敏感場域，更應以低干擾方式親近自然，讓登山活動發展與森林生態保育相互兼顧，期盼國人共同維護永續、友善且安全的山林環境。