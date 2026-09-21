因應台灣設計展人潮 機捷增開A12至A21區間加班車

桃捷公司今天表示，2026台灣設計展將於9月24日至10月11日在桃園舉行，展期適逢連假，尖峰時段將於A12至A21站區間每小時雙向共增開8列加班車，強化青埔、中壢展區疏運。

桃園大眾捷運公司今天發布新聞稿表示，展覽期間加班車將於週一至週四下午4時至晚間8時、週五至週日（含國定假日）上午11時至晚間10時增開。展期最後一日加班車僅行駛至晚間8時。搭乘加班車旅客若計畫前往A12機場第一航廈站以北，須於A12轉乘；前往A22老街溪站則須於A21環北站轉乘。

桃捷公司表示，加班車運行期間，因系統容量限制，原平日下午4時至晚間7時及假日下午1時至6時，由A1台北車站發車的南延增停A18高鐵桃園站、A21環北站的直達車，將調整為僅行駛至A13機場第二航廈站，需繼續南下旅客請於A13轉乘普通車。

桃捷公司指出，期間將在A19桃園體育園區站設置前進指揮中心，視人潮機動投入備用列車，最密班距可縮至5分鐘。A18、A19並視情況啟動月台、閘門、出入口三級人潮管制及分流措施，並維持機場旅客通行動線。

桃捷公司鼓勵民眾多搭乘機捷前往青埔主展區，中壢主展區可於A21轉乘接駁車，旅客可透過官網及「i搭桃捷」APP查詢時刻表與擁擠度。