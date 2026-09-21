快訊

公股投信整併在即！合庫投信爆高層角力 投資長遭控上班狂搜AV女優

蔣萬安午餐吃鬍鬚張！無懼青鳥出征抵制 臉書貼文以行動力挺

美戰機已掛好炸彈！川普幾乎要空襲葉門 最後關頭喊卡內幕曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

台灣主廚走訪阿根廷 重現僑民兒時台灣味

中央社／ 布宜諾斯艾利斯20日專電
台灣主廚蔡坤城（左）和林彥兆（右）應邀參加僑委會2026年台灣美食國際巡迴講座，20日在阿根廷臺灣會館講解台灣料理食材及烹飪方式，與海外僑民分享台灣味。中央社
台灣主廚蔡坤城（左）和林彥兆（右）應邀參加僑委會2026年台灣美食國際巡迴講座，20日在阿根廷臺灣會館講解台灣料理食材及烹飪方式，與海外僑民分享台灣味。中央社

2026年台灣美食國際巡迴講座20日來到阿根廷，2名台灣主廚在布宜諾斯艾利斯台灣會館，示範青醬油雞、果律蝦球、手作花生麻糬及五味貽貝等4道料理，從料理教學分享台灣味，也希望讓海外僑民找回兒時回憶。

由僑務委員會主辦的台灣美食國際巡迴講座，今年規劃9條路線，走訪18國、58個地區，辦理115場活動。中南美洲線由主廚蔡坤城及林彥兆擔任講師，從厄瓜多基多出發，沿途走過巴拉圭、巴西，最後來到阿根廷。

蔡坤城表示，很榮幸擔任中南美洲線巡迴主廚，希望透過示範菜色，讓海外僑民學到家鄉料理；更重要的是，對許多離鄉背井的移民而言，希望能藉由熟悉的味道，回味小時候記憶中的台灣味。

這趟跨國廚藝巡迴對主廚而言也是一場考驗。林彥兆表示，除了長途巡迴的體力挑戰，如何在不同國家取得合適食材、調整烹調方式做出台灣料理，也是一路上的難題，過程中相當感謝各國僑胞協助。

駐阿根廷代表謝妙宏表示，台灣味對海外台僑而言，或許是一盤菜、一種味道，往往也是對家鄉的思念，因此僑委會每年持續將台灣的味道和人情味帶到海外，用台灣美食帶來最自然和最有溫度的交流。

主辦單位世華工商婦女企管協會阿根廷分會會長林慧雯表示，兩名主廚千里迢迢來到阿根廷，讓當地僑民有機會學習台灣料理，也能品嚐到星級飯店主廚的手藝。阿根廷台商味大王也響應活動，贈送參與民眾品牌醬油。

一名現場參與民眾表示，過去回台灣曾吃過這些料理，但從未現場看過廚師烹調，這次體驗相當新鮮，很像實際參與現在台灣的實境節目「請世界吃桌」，也多了一次近距離感受台灣主廚手藝的經驗。

阿根廷三代移民20日一起參與台灣美食國際巡迴講座，品嘗主廚安排的料理。中央社
阿根廷三代移民20日一起參與台灣美食國際巡迴講座，品嘗主廚安排的料理。中央社

2026年台灣美食國際巡迴講座抵達中南美洲最後一站阿根廷．蔡坤城、林彥兆等兩位台灣主廚與現場僑民交流廚藝撇步。中央社
2026年台灣美食國際巡迴講座抵達中南美洲最後一站阿根廷．蔡坤城、林彥兆等兩位台灣主廚與現場僑民交流廚藝撇步。中央社

台灣味 阿根廷 巴拉圭 台灣 美食

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

500盤2026／9月21日正式揭曉 國巨陳泰銘「500盤對台灣的飲食文化有巨大貢獻」

500盤2026攜手眾多合作夥伴 創造話題討論度與餐廳優惠

台灣珍奶節馬里蘭州登場 美食飄香、台式表演吸睛

中秋烤肉台韓風味一次備齊　Coupang酷澎多款醬料最快隔日到貨

相關新聞

羊奶配方可降低嬰兒濕疹風險64%？跨國研究：有家族病史寶寶效果明顯

嬰兒反覆出現紅疹、搔癢，甚至癢到睡不好，讓不少新手爸媽傷透腦筋。最新一項跨國臨床研究發現，對於父母有異位性皮膚炎病史的高風險嬰兒，餵食全羊奶配方可能有助降低一歲內罹患濕疹（異位性皮膚炎）的風險，降幅約64%。醫師提醒，嬰兒濕疹不只是皮膚問題，還可能影響睡眠、情緒及生活品質，家長不可輕忽。

札哈・哈蒂遺作過關！北門郵局新地標 百年北門旁的蘭花綻放

台北市市定古蹟台北郵局後方預計興建地上47層、地下5層公辦都更建築，該建築更是已故淡江大橋設計師札哈．哈蒂（Dame Zaha Hadid）最後代表作。然而，該建物也緊鄰國定古蹟北門等古蹟、歷史建築等文資，委辦建築師事務所今赴北市文資會說明，建築工法如何避免影響、遮擋文資。經審查過後過半委員同意審查，確定可以動工施作。

周五起中秋連假多雲到晴 周三周四颱風恐生成、下周日晚起水氣增

中央氣象署預報員朱美霖上午指出，台灣未來一周天氣大致多雲到晴為主，中秋連假風場偏東風到東北風，東半部有零星陣雨，午後山區局部雨，但降雨都比較零星。但下周一、二之後可能有熱帶系統接近台灣附近，外圍雲系影響台灣天氣，目前不確定性相當大。

網路揪團「泳渡嘉明湖」 林保署急聲明：嚴格禁止

近日網路社群流傳「泳渡嘉明湖」召募活動，農業部林業及自然保育署今表示，為避免進入生態敏感區域或造成生態環境重大干擾，對可能造成嚴重破壞或擾動生態環境，或與該場域保育及管理目的明顯不符的活動，林業保育署將嚴格禁止、從嚴把關。

高鐵台南站旅客不慎絆倒落軌 列車進站煞停...車次延誤

高鐵台南站一名旅客今天不明原因滾下月台，當時0612次列車正緩速進站，落軌旅客就卡在列車及月台間，現場人員緊急出動救援，所幸旅客自行爬出。

iPhone Duo售價驚人！好市多黑卡能賺回卡費？網笑1做法賺7萬

iPhone Duo台灣傳售價7萬4900元起、頂規近12萬元，網友熱議到好市多買能否靠黑鑽卡回饋賺回會員費。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。