台灣主廚走訪阿根廷 重現僑民兒時台灣味

2026年台灣美食國際巡迴講座20日來到阿根廷，2名台灣主廚在布宜諾斯艾利斯台灣會館，示範青醬油雞、果律蝦球、手作花生麻糬及五味貽貝等4道料理，從料理教學分享台灣味，也希望讓海外僑民找回兒時回憶。

由僑務委員會主辦的台灣美食國際巡迴講座，今年規劃9條路線，走訪18國、58個地區，辦理115場活動。中南美洲線由主廚蔡坤城及林彥兆擔任講師，從厄瓜多基多出發，沿途走過巴拉圭、巴西，最後來到阿根廷。

蔡坤城表示，很榮幸擔任中南美洲線巡迴主廚，希望透過示範菜色，讓海外僑民學到家鄉料理；更重要的是，對許多離鄉背井的移民而言，希望能藉由熟悉的味道，回味小時候記憶中的台灣味。

這趟跨國廚藝巡迴對主廚而言也是一場考驗。林彥兆表示，除了長途巡迴的體力挑戰，如何在不同國家取得合適食材、調整烹調方式做出台灣料理，也是一路上的難題，過程中相當感謝各國僑胞協助。

駐阿根廷代表謝妙宏表示，台灣味對海外台僑而言，或許是一盤菜、一種味道，往往也是對家鄉的思念，因此僑委會每年持續將台灣的味道和人情味帶到海外，用台灣美食帶來最自然和最有溫度的交流。

主辦單位世華工商婦女企管協會阿根廷分會會長林慧雯表示，兩名主廚千里迢迢來到阿根廷，讓當地僑民有機會學習台灣料理，也能品嚐到星級飯店主廚的手藝。阿根廷台商味大王也響應活動，贈送參與民眾品牌醬油。

一名現場參與民眾表示，過去回台灣曾吃過這些料理，但從未現場看過廚師烹調，這次體驗相當新鮮，很像實際參與現在台灣的實境節目「請世界吃桌」，也多了一次近距離感受台灣主廚手藝的經驗。

阿根廷三代移民20日一起參與台灣美食國際巡迴講座，品嘗主廚安排的料理。中央社