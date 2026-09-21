國際技能競賽制服設計藏密碼 融入台灣經緯度座標

第48屆國際技能競賽於22日至27日在中國上海舉行，台灣有53名國手參賽。這次參賽制服的設計，巧妙運用台灣經緯度座標，標示國手來自何處。

這屆國際技能競賽台灣選手的制服設計，出自享有「台灣制服女王」美譽的設計師廖佳琳。

廖佳琳接受中央社記者訪問時表示，這次國際技能競賽制服以「技能、科技、台灣座標」為設計核心概念，因考量國際競賽場合的識別規範，不直接以TAIWAN文字呈現，所以巧妙運用台灣所在的東經121度、北緯23.5度座標作為設計密碼，以低調卻富含意義的方式，標示選手來自何處。

另外，廖佳琳在選手穿的襯衫與POLO衫領口、袖口、下擺，以具台灣代表性的「晶圓」為設計元素，再結合經緯度數字轉化為數位印花。她說，晶圓象徵台灣的科技實力，座標則象徵台灣在世界上的位置。

在運動毛巾的設計上，廖佳琳也延續相同概念，以繽紛晶圓圖騰排列組合出TAIPEI。

而選手們穿的正式西裝，廖佳琳指出，是採用仿絨機能布料，呈現專業俐落的國際形象；運動外套則以寶特瓶回收仿牛仔布，帶出青年、技能與職人實作精神。