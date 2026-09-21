聽新聞
0:00 / 0:00
國際技能競賽制服設計藏密碼 融入台灣經緯度座標
第48屆國際技能競賽於22日至27日在中國上海舉行，台灣有53名國手參賽。這次參賽制服的設計，巧妙運用台灣經緯度座標，標示國手來自何處。
這屆國際技能競賽台灣選手的制服設計，出自享有「台灣制服女王」美譽的設計師廖佳琳。
廖佳琳接受中央社記者訪問時表示，這次國際技能競賽制服以「技能、科技、台灣座標」為設計核心概念，因考量國際競賽場合的識別規範，不直接以TAIWAN文字呈現，所以巧妙運用台灣所在的東經121度、北緯23.5度座標作為設計密碼，以低調卻富含意義的方式，標示選手來自何處。
另外，廖佳琳在選手穿的襯衫與POLO衫領口、袖口、下擺，以具台灣代表性的「晶圓」為設計元素，再結合經緯度數字轉化為數位印花。她說，晶圓象徵台灣的科技實力，座標則象徵台灣在世界上的位置。
在運動毛巾的設計上，廖佳琳也延續相同概念，以繽紛晶圓圖騰排列組合出TAIPEI。
而選手們穿的正式西裝，廖佳琳指出，是採用仿絨機能布料，呈現專業俐落的國際形象；運動外套則以寶特瓶回收仿牛仔布，帶出青年、技能與職人實作精神。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。