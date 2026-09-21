快訊

二度傷害！議員揭台中公所女職員1天遭猥褻10多次 因程序瑕疵重啟調查

半導體跨入材料新戰場 「造光路、挖水路」並進

時尚圈第一貴公子人生謝幕！傳奇超模辛蒂克勞馥27歲帥兒離世

聽新聞
0:00 / 0:00

83歲老翁意識不清送急診、病歷散落各系統 奇美醫AI病摘30秒找出關鍵

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
奇美醫院導入智慧急診病歷摘要系統，透過AI僅需約30秒整合病人近期病歷，即可協助醫師快速掌握病史與用藥資訊。記者萬于甄／攝影
奇美醫院導入智慧急診病歷摘要系統，透過AI僅需約30秒整合病人近期病歷，即可協助醫師快速掌握病史與用藥資訊。記者萬于甄／攝影

台南一名83歲的失智老翁因意識不清被送到奇美醫院急診，但家屬對老翁的病情及用藥細節並不清楚，過去急診醫師得在門診、住院、檢驗及用藥等系統逐一查找，需耗時逾5分鐘，奇美醫院說，如今透過AI病歷摘要系統，約30秒就能整理近期病歷，協助醫師快速掌握病況。

奇美醫院急診醫學部急救醫學科主任張敬弘表示，急診病人的醫療資訊往往分散在不同系統，醫師必須花時間查找、比對，近期院方與工研院合作，並在數位發展部數位產業署計畫支持下，打造「智慧急診病歷摘要系統」，自動整合近期患者在院內病歷。

他提到，病患完成急診掛號後，系統會以一頁式摘要呈現慢性病史、近期就醫、檢驗結果及用藥狀況，讓醫師看診前即可開啟。以該名老翁為例，AI摘要顯示其有慢性腎衰竭，2天前因疑似帶狀皰疹曾在門診接受治療並使用抗病毒藥物，急診醫師因此能迅速將藥物副作用納入鑑別診斷。

張敬弘說，系統定位是醫療資訊助手，負責協助擷取及整理資料，最終診斷、治療及用藥仍由醫師依臨床狀況判斷，透過AI融入既有急診流程，盼減少醫師花在查找資料上的時間，將更多時間留給病人評估與照護。

另外，該系統也設置「AI追問」功能，讓醫師可直接詢問「最近是否調整藥物」、「病人身上的管路何時放置」等問題，快速找出相關病歷紀錄。

奇美醫院強調，醫院近年積極推動從「AI Together」走向「AI Everywhere」，並朝「AI First」發展，期待讓AI真正融入醫療日常，並朝「為每一位同仁發展數位助理」方向前進，提升急重症照護效能，打造更安全、更具韌性的健康照護體系。

急診 意識 奇美醫院 AI 電子病歷

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

重症照護人力持續流失亮紅燈 胸腔科醫師老化、呼吸治療師缺口逾千人

兒童夜間急症去哪看？衛福部：全國205家急救責任醫院24小時服務

孩子半夜急症去哪 全台205家醫院提供全天候急診

陳建州心肌梗塞急救！醫示警：前一天還能跑 也可能突然發作

相關新聞

周五起中秋連假多雲到晴 周三周四颱風恐生成、下周日晚起水氣增

中央氣象署預報員朱美霖上午指出，台灣未來一周天氣大致多雲到晴為主，中秋連假風場偏東風到東北風，東半部有零星陣雨，午後山區局部雨，但降雨都比較零星。但下周一、二之後可能有熱帶系統接近台灣附近，外圍雲系影響台灣天氣，目前不確定性相當大。

高鐵台南站旅客不慎絆倒落軌 列車進站煞停...車次延誤

高鐵台南站一名旅客今天不明原因滾下月台，當時0612次列車正緩速進站，落軌旅客就卡在列車及月台間，現場人員緊急出動救援，所幸旅客自行爬出。

網路揪團「泳渡嘉明湖」 林保署急聲明：嚴格禁止

近日網路社群流傳「泳渡嘉明湖」召募活動，農業部林業及自然保育署今表示，為避免進入生態敏感區域或造成生態環境重大干擾，對可能造成嚴重破壞或擾動生態環境，或與該場域保育及管理目的明顯不符的活動，林業保育署將嚴格禁止、從嚴把關。

天天吃微波便當、喝含糖飲傷身？ 研究揭「大腦隱形殺手」 影響專注力

開會容易分心、工作效率下降，甚至常覺得腦袋不靈光，是年紀大了或睡眠不足嗎？醫師提醒，問題可能出在每天吃進肚子的食物。澳洲最新研究發現，超加工食品攝取愈多，專注力表現愈差，即使平時有吃蔬果、遵循健康飲食原則，含高鈉與精製糖的超加工食品仍大大增加身體負擔。

iPhone Duo售價驚人！好市多黑卡能賺回卡費？網笑1做法賺7萬

iPhone Duo台灣傳售價7萬4900元起、頂規近12萬元，網友熱議到好市多買能否靠黑鑽卡回饋賺回會員費。

中秋控糖不掃興！營養師教3招：月餅減量、柚子適量、烤肉先菜後肉

中秋節月餅、柚子、烤肉不可少，但對糖尿病友而言，若未注意食物種類與分量，容易攝取過多熱量、糖分、鈉及油脂。中國醫藥大學新竹附設醫院營養師黃家莚提醒，糖尿病友並非不能享受中秋美食，掌握「月餅減量、柚子適量、烤肉先菜後肉」3大原則，也能兼顧美味與血糖控制。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。