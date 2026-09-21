83歲老翁意識不清送急診、病歷散落各系統 奇美醫AI病摘30秒找出關鍵

台南一名83歲的失智老翁因意識不清被送到奇美醫院急診，但家屬對老翁的病情及用藥細節並不清楚，過去急診醫師得在門診、住院、檢驗及用藥等系統逐一查找，需耗時逾5分鐘，奇美醫院說，如今透過AI病歷摘要系統，約30秒就能整理近期病歷，協助醫師快速掌握病況。

奇美醫院急診醫學部急救醫學科主任張敬弘表示，急診病人的醫療資訊往往分散在不同系統，醫師必須花時間查找、比對，近期院方與工研院合作，並在數位發展部數位產業署計畫支持下，打造「智慧急診病歷摘要系統」，自動整合近期患者在院內病歷。

他提到，病患完成急診掛號後，系統會以一頁式摘要呈現慢性病史、近期就醫、檢驗結果及用藥狀況，讓醫師看診前即可開啟。以該名老翁為例，AI摘要顯示其有慢性腎衰竭，2天前因疑似帶狀皰疹曾在門診接受治療並使用抗病毒藥物，急診醫師因此能迅速將藥物副作用納入鑑別診斷。

張敬弘說，系統定位是醫療資訊助手，負責協助擷取及整理資料，最終診斷、治療及用藥仍由醫師依臨床狀況判斷，透過AI融入既有急診流程，盼減少醫師花在查找資料上的時間，將更多時間留給病人評估與照護。

另外，該系統也設置「AI追問」功能，讓醫師可直接詢問「最近是否調整藥物」、「病人身上的管路何時放置」等問題，快速找出相關病歷紀錄。

奇美醫院強調，醫院近年積極推動從「AI Together」走向「AI Everywhere」，並朝「AI First」發展，期待讓AI真正融入醫療日常，並朝「為每一位同仁發展數位助理」方向前進，提升急重症照護效能，打造更安全、更具韌性的健康照護體系。