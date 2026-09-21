杜鵑颱風接近日本 虎航今往返東京2架次延至明天起飛

杜鵑颱風今明兩天逐漸往東北方向移動，對台灣天氣沒有什麼影響，但前往日本旅遊的民眾需多劉億，台灣虎航宣布，受到其影響，今天往返東京成田2架次將延後至明（22日）起飛。

中央氣象署指出，第24號颱風杜鵑目前在日本南方海域，今明兩天逐漸往東北方向移動，對台灣天氣沒有什麼影響，但這兩天到日本要注意。

虎航指出，受杜鵑颱風路徑及外圍環流影響，基於飛行安全考量，今天 IT202/IT203 桃園往返東京成田的航班將延至22日起飛。

虎航表示，建議旅客可多加利用台灣虎航官網「航班動態」功能，查詢瞭解最新航班異動資訊(https://ec-v2.tigerairtw.com/zh-tw/check-flight-status/)。實際的航班起、降情況，將依天氣狀況調整，各航班最新離到時間，仍以各機場公布為準。