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全台年輕失智1.5萬人 52歲女清潔員「職務再設計」 失智不必然失業

聯合報／ 記者沈沛育／台北即時報導
台灣失智症協會秘書長陳筠靜指出，年輕失智患者須透過職務再設計留在職場，若原本職位已不無法勝任，也可參加協會Young工作站，安排擅長的工作。聯合報系資料照
台灣失智症協會秘書長陳筠靜指出，年輕失智患者須透過職務再設計留在職場，若原本職位已不無法勝任，也可參加協會Young工作站，安排擅長的工作。聯合報系資料照

台灣失智人口已近40萬，其中超過65%屬於輕度或極輕度失智，65歲以下的年輕型失智者也約有1.5萬人，他們通常還在職場中，面對逐漸無法勝任的工作，需要透過「職務再設計」，維持自立與經濟能力。台灣失智症協會秘書長陳筠靜表示，近年接獲來自患者或企業的求助，希望透過調整工作、友善職場，讓員工不要一失智就離職。

現年52歲的孫小姐，原本長期從事清潔工作，卻因失智症出現漏做樓層、工作途中離開等狀況，讓公司相當困擾。協會實際進入職場觀察後，發現她較難應付需要頻繁判斷、隨機處理的工作，因此為她建立工作時程表，上下午分別做固定工作、安排特定區域，降低判斷需求。

經過一年多陪伴，隨著孫小姐能力變化，部分工作改由兩人分組進行，或安排物資運送等可反覆練習熟悉的任務。協會也進入職場進行失智友善宣導，讓主管與同事了解失智症狀況與需求。

陳筠靜指出，部分失智者察覺自己工作困難後主動求助，最擔心若告訴主管，會被認為不能再工作。協會會先釐清個案狀況、協助就醫，再成為個案與職場間的橋梁，討論調整方式。也有企業發現員工異狀，主動向協會求助。

陳筠靜說明，職務再設計需要依照個案病程調整，而且每個人保有的能力不同，有些人即使已中度失智，仍對答如流，也有些人保留步驟化、精巧工作的能力。若原本的職位已不適合個案，也可以到協會Young工作站，根據能力分配文書、包裝、咖啡包製作等任務，給予薪資酬勞，讓失智患者保有持續工作的自我價值感。

陳筠靜說，持續工作除了有助於延緩退化，更重要的是，許多年輕失智者仍有家庭責任，若能讓他們感受到自己還能工作，有助於維持自信和自立能力。因此，失智症並不必然代表立即退出職場，透過適當支持與工作調整，仍有機會延續工作與生活自主。

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