iPhone Duo售價驚人！好市多黑卡能賺回卡費？網笑1做法賺7萬

蘋果首款摺疊手機iPhone Duo預計於10月23日開賣，嶄新的摺疊設計與功能一亮相就吸引果粉關注，不過售價同樣令人咋舌，台灣價格傳出將從7萬4900元起跳，頂規版本甚至上看11萬8900元。面對堪比一台高階筆電的價格，就有網友開始盤算，如果改到好市多購買，靠黑鑽卡消費回饋，是否能一口氣把會員費「賺回來」，意外掀起討論。

一名網友近日在臉書社團「COSTCO 好市多 商品消費心得分享區」發文表示，「iPhone Duo在好市多買的話，黑卡會員費就賺回來了吧」，不過他也猜測，價格如此高昂的新機，實體門市屆時未必會直接擺上架販售。

貼文曝光後，有人開玩笑表示，「不要買賺更多，賺7萬」、「會買這種機子的人，應該也不會在意有沒有賺回卡費這種事」、「真果粉不會在意價格」，也有人看到頂規售價忍不住吐槽，「說得好像不用錢一樣，頂規11萬8900元」。

不過，也有網友認為，iPhone Duo畢竟是蘋果首次進軍摺疊手機市場，與其第一時間搶購，不如先觀望一陣子，「我是覺得讓子彈飛一下啦，畢竟第一次出摺疊版」。另有人點出摺疊機耐用度問題，認為螢幕結構、轉軸以及摔落後的維修成本，都是高價之外需要考慮的因素。

討論串中還有人把焦點轉向好市多的退貨制度，好奇如果在好市多購買iPhone，是否同樣能適用3C商品相關退貨規範，「不是奧客想亂退貨，是想說多一層保障，會不會iPhone的退貨原則是走專案方式？」

對此，有網友分享自身經驗，表示過去曾因新買的iPad螢幕出現刮痕而辦理退貨，並稱部分3C商品設有90天退貨期限；另有人提醒，特定高單價3C商品的購買與退貨可能另有限制。不過，實際退貨條件仍應以好市多當下公布的會員政策及商品規範為準。

iPhone Duo除了售價成為話題，新機上市前的市場反應也備受關注。外媒報導指出，蘋果正式跨入摺疊手機市場後，原本被視為直接競爭對手的三星Galaxy Z Fold8，搜尋與討論熱度反而同步上升，顯示消費者在高價摺疊旗艦之間開始進行比較。

此外，iPhone Duo在中國大陸市場的價格同樣引發熱議，頂規版本傳出達人民幣26,499元（約台幣12.5萬），成為蘋果歷來定價最高的iPhone之一。大陸科技博主「影視颶風」Tim日前發布影片時，也針對iPhone Duo的發熱與可靠性提出討論，讓新機尚未正式開賣，就先掀起耐用度與價格是否相符的爭論。

對果粉而言，iPhone Duo無疑是近年產品線中變化最大的新機之一，但7萬元起跳、頂規逼近12萬元的售價，也讓「要不要首發入手」成了另一道考驗。至於好市多是否真的能靠會員回饋降低入手痛感，恐怕還是得先看新機是否上架，以及實際販售價格與回饋規則而定。