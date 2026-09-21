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周五起中秋連假多雲到晴 周三周四颱風恐生成、下周日晚起水氣增

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
台灣未來一周天氣大致多雲到晴為主。聯合報系資料照
台灣未來一周天氣大致多雲到晴為主。聯合報系資料照

中央氣象署預報員朱美霖上午指出，台灣未來一周天氣大致多雲到晴為主，中秋連假風場偏東風到東北風，東半部有零星陣雨，午後山區局部雨，但降雨都比較零星。但下周一、二之後可能有熱帶系統接近台灣附近，外圍雲系影響台灣天氣，目前不確定性相當大。

朱美霖指出，第24號颱風杜鵑目前在日本南方海域，今明兩天逐漸往東北方向移動，對台灣天氣沒有什麼影響，這兩天到日本要注意。不過，這一、兩天東半部及馬祖會有長浪。

此外，朱美霖說，關島附近目前仍是大低壓帶，熱帶系統預估周三、周四可能組織起來，但之後發展時間及路徑預測仍分歧，下周日及周一可能接近台灣海域，目前還沒有明顯發展起來，未來路徑及強度不確定性高，行進路徑可能偏南通過或北轉，天氣會有變數，需繼續觀察。

未來降雨趨勢，朱美霖指出，周一到周二多雲到晴、偏北風，恆春半島有零星雨，南部清晨及午後有零星陣雨，南部山區午後有較大雨勢。周三到周四多雲到晴，環境風吹東北風，北北基、宜花及恆春半島偶有雨，山區及南部午後陣雨。

周五起4天中秋及教師節連假，朱美霖說，周五及周六各地多雲到晴，山區及南部午後陣雨。但下周日到下周一可能受熱帶性低氣壓或颱風外圍雲系影響，但整體變化下周日（27日）晚間起才會出現，如果水氣進來的話，東半部及恆春半島陣雨漸增，山區午後陣雨。

朱美霖指出，溫度部分，周四之前早晚稍涼，西半部地區低溫約22度上下，白天高溫有28-30度，日夜溫差大。周五起清晨低溫略回升，日夜溫差縮小。

未來降雨趨勢。圖／中央氣象署提供
未來降雨趨勢。圖／中央氣象署提供

一周溫度趨勢。圖／中央氣象署提供
一周溫度趨勢。圖／中央氣象署提供

天氣提醒。圖／中央氣象署提供
天氣提醒。圖／中央氣象署提供

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