影／馬太鞍溪潰堤近周年 部落居民赴政院陳情提五訴求

開會容易分心、工作效率下降，甚至常覺得腦袋不靈光，是年紀大了或睡眠不足嗎？醫師提醒，問題可能出在每天吃進肚子的食物。澳洲最新研究發現，超加工食品攝取愈多，專注力表現愈差，即使平時有吃蔬果、遵循健康飲食原則，含高鈉與精製糖的超加工食品仍大大增加身體負擔。

2026-09-21 11:06