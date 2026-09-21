男罹攝護腺癌憂「整顆切掉」 海福刀精準治療新選項

68歲徐男局部攝護腺癌，憂心得「整顆切掉」，為此情緒焦慮不安。醫師指出，俗稱「海福刀」的高強度聚焦超音波（HIFU），適合局部治療低至中度風險侷限性攝護腺癌患者，不過所費不貲須自費。

隨著人口高齡化，攝護腺癌已成為男性不可忽視健康威脅，據知，近年台灣攝護腺癌發生率持續攀升，不僅名列男性好發癌症前三名，也是男性癌症死因第五名。

衛福部新營醫院泌尿科醫師張哲綱表示，「海福刀」治療局部攝護腺癌，主要是利用高能量超音波精準聚焦病灶，使局部組織產生高溫，達到消融腫瘤的目的，最大特色是不需傳統開腹大型切口，也不必將整個攝護腺完整切除。

而相較於傳統根除性攝護腺切除術，HIFU的治療概念更著重於「局部消融」與功能保存，希望在腫瘤控制與尿控、性功能等生活品質之間取得平衡。據知，手術療程目前仍高昂，全自費約45萬元。

張哲綱也提醒，海福刀並非所有攝護腺癌患者都適用，更不能單純理解為「不開刀就一定不會影響性功能」。

他指出，部分患者術後仍可能出現勃起功能下降、血尿、排尿不順等情形，且因HIFU無法像根除手術一樣取得完整攝護腺標本，治療後仍須密切追蹤PSA、MRI，必要時進一步檢查，以監測是否有殘存或復發。

新營醫院院長莊毓民指出，攝護腺癌治療，不是「開刀或不開刀」這麼簡單，而是要依據癌症分期、腫瘤位置、風險分層、患者年齡及健康狀況，以及對尿控與性功能的期待，由醫病共同決定最適合治療方式。