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中秋教師節連假 郵局快捷郵件照常投遞
9月25日至28日為中秋、教師節連假，中華郵政表示，各地郵局營業窗口僅台北故宮郵局營業，提供外幣兌換、各類集郵票品與代售商品販售服務，其餘郵局一律停止營業，但國內外快捷郵件寄收服務仍有提供。
中華郵政表示，中秋、教師節連假期間，停止收攬信筒(箱)郵件及投遞包裹、限時、普通郵件，但為因應顧客交寄快捷郵件需求，仍照常投遞快捷郵件，並開放全台郵局郵務科（快捷股、郵務股或投遞股）及駐有守衛或保全的郵局（郵務股），收寄國內、國際快捷郵件。
另台北郵件處理中心航郵科國際快捷郵件股及空運股（地址：桃園市大園區航勤北路18號），也提供收寄國際快捷郵件服務。
因美國、加拿大、歐盟27國、英國、瑞士、挪威、香港、日本、澳大利亞、紐西蘭、韓國、印尼、馬來西亞、巴西、約旦、南非、印度、白俄羅斯、蒙古、越南、泰國、阿根廷及土耳其郵政強制要求傳遞電子通關資訊（ITMATT），寄往上述國家、地區的國際快捷郵件請於營業日再至各局交寄。
中華郵政表示，郵局設於全國各地的i郵箱（寄件於連假後收攬）、自動櫃員機、開放式信箱間及自助郵局，仍提供全年無休用郵服務，歡迎多加利用。
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