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高鐵台南站旅客不慎絆倒落軌 列車進站煞停...車次延誤

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
高鐵台南站上午列車進站時旅客不明原因墜落軌道，造成延誤所幸傷無礙。 圖／取自Threads@jimbtcusdt畫面
高鐵台南站上午列車進站時旅客不明原因墜落軌道，造成延誤所幸傷無礙。 圖／取自Threads@jimbtcusdt畫面

高鐵台南站一名旅客今天不明原因滾下月台，當時0612次列車正緩速進站，落軌旅客就卡在列車及月台間，現場人員緊急出動救援，所幸旅客自行爬出。

鐵路警察高雄分局表示，經查是女性旅客候車時疑身體不適自行絆倒致跌落軌道，因高鐵站務員即時反應，通報列車緊急停車而未輾壓落軌旅客，她在自行爬上月台時，膝蓋稍有摩擦紅腫狀況，後續調查後將依刑法第184條第3項公共危險罪嫌函送台南地方檢察署偵辦。

網友Threads@jimbtcusdt將畫面上將畫面上傳社群平台，指旅客是不小心掉下去的，當時旁邊都沒有人，提醒大家列車經過時要注意安全。警方隨後說明，過程就是這樣如網友所述。

台灣高鐵公司表示，612車次今日上午8時11分即將抵達台南站時，發生旅客落軌事件，造成列車緊急停車，經車站派員救援並協助旅客離開軌道。當時共2部營運列車收到發報緊急停車。若旅客抵達車站時間延誤30分鐘以上，高鐵公司將依旅客運送契約，退還實收票價10%。

高鐵台南站上午列車進站時旅客不明原因墜落軌道，造成延誤所幸傷無礙。 圖／取自Threads@jimbtcusdt畫面
高鐵台南站上午列車進站時旅客不明原因墜落軌道，造成延誤所幸傷無礙。 圖／取自Threads@jimbtcusdt畫面

高鐵台南站上午列車進站時旅客不明原因墜落軌道，造成延誤所幸傷無礙。圖／取自Threads@jimbtcusdt畫面
高鐵台南站上午列車進站時旅客不明原因墜落軌道，造成延誤所幸傷無礙。圖／取自Threads@jimbtcusdt畫面

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