聽新聞
0:00 / 0:00
高鐵台南站旅客不慎絆倒落軌 列車進站煞停...車次延誤
高鐵台南站一名旅客今天不明原因滾下月台，當時0612次列車正緩速進站，落軌旅客就卡在列車及月台間，現場人員緊急出動救援，所幸旅客自行爬出。
鐵路警察高雄分局表示，經查是女性旅客候車時疑身體不適自行絆倒致跌落軌道，因高鐵站務員即時反應，通報列車緊急停車而未輾壓落軌旅客，她在自行爬上月台時，膝蓋稍有摩擦紅腫狀況，後續調查後將依刑法第184條第3項公共危險罪嫌函送台南地方檢察署偵辦。
網友Threads@jimbtcusdt將畫面上將畫面上傳社群平台，指旅客是不小心掉下去的，當時旁邊都沒有人，提醒大家列車經過時要注意安全。警方隨後說明，過程就是這樣如網友所述。
台灣高鐵公司表示，612車次今日上午8時11分即將抵達台南站時，發生旅客落軌事件，造成列車緊急停車，經車站派員救援並協助旅客離開軌道。當時共2部營運列車收到發報緊急停車。若旅客抵達車站時間延誤30分鐘以上，高鐵公司將依旅客運送契約，退還實收票價10%。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。