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長期受頸椎神經壓迫所苦 56歲香港男子跨海來台求醫獲新生

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
長安醫院神經外科醫師吳宗洋說，林先生病情的關鍵在於患有嚴重的「後縱韌帶鈣化」。圖／長安醫院提供
長安醫院神經外科醫師吳宗洋說，林先生病情的關鍵在於患有嚴重的「後縱韌帶鈣化」。圖／長安醫院提供

居住在香港的56歲林先生長期深受頸椎神經壓迫所苦，多年前曾花了上百萬元接受人工椎間盤置換術，術後症狀卻完全沒改善，尋求多家醫院皆因手術難度極高被婉拒。最近他跨海來台求診，經神經外科醫師吳宗洋診斷與手術治療，成功將他前次植入的人工椎間盤拆除並徹底減壓和重建，讓他重獲新生

長安醫院神經外科醫師吳宗洋說，林先生病情的關鍵在於患有嚴重的「後縱韌帶鈣化」，該病變會逐漸侵占脊椎管空間並壓迫脊髓與神經。先前的手術雖保留了頸椎活動性，但因人工椎間盤活動時產生的異常應力，反而刺激韌帶進一步鈣化，沒多久便再次嚴重壓迫脊髓神經，導致疼痛加劇。

他說，後縱韌帶鈣化因基因遺傳特性，在東亞人種盛行率明顯高於西方，且好發於50歲以上熟齡族群，常與退化性椎間盤突出或骨刺混淆。若出現持續性頸痛、手腳麻木、握力下降或行走不穩等症狀，應務必尋求神經外科詳細檢查與精準診斷，切勿忽視警訊延誤治療。

考量跨海求醫路途遙遠，長安醫院展現高效率，協助他在一周內完成電腦斷層及磁振造影等術前評估。由於前次植入物已與周邊組織嚴重沾黏，加上後縱韌帶鈣化緊鄰脊髓，使得手術難度大幅提高。

吳宗洋透過顯微鏡細緻分離沾黏組織，仔細拆除舊有人工椎間盤並進行頸椎椎體切除術，徹底清除鈣化病灶並放入椎體間融合植入物ADD-plus，順利完成重建。從拆除、減壓到重建，每一個步驟都考驗手術團隊的精細操作與臨床經驗。

「手術隔天就可以下床行走，雙臂的痛與麻感完全消失了！」林先生感嘆，先前跑遍各大醫院、花費上百萬費用卻換來失望，甚至找不到醫師敢接手二次手術。這次到台灣終於讓他重獲新生，非常感謝吳宗洋醫師勇於承擔重任以及長安醫院的協助。

患者先前的手術反而使原本韌帶鈣化變嚴重（黃色箭頭處），造成神經壓迫；手術後清除鈣化組織成功減壓，並植入ADD-plus穩定脊椎。圖／長安醫院提供
患者先前的手術反而使原本韌帶鈣化變嚴重（黃色箭頭處），造成神經壓迫；手術後清除鈣化組織成功減壓，並植入ADD-plus穩定脊椎。圖／長安醫院提供

香港 神經 新生 椎間盤 神經外科

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