中醫師教中秋食養「順時而吃」營養師搭配1人分量烤肉組

中秋節將到，烤肉、月餅是應景食物，衛福部豐原醫院中醫科陳品淇醫師提醒，中秋前後雖逐漸入秋，但「秋季食養不等於大補」，尤其台灣此時氣候未必已明顯轉涼，與其急著補身，更重要的是順應時節與個人體質選擇食材。豐原醫院今年由中醫科與營養科跨科合作，從中醫「秋季食養」出發，再由營養師轉化為「五色中秋烤肉餐」，將季節食養、均衡營養與中秋飲食結合。

陳品淇指出，中秋前後正值夏秋交替，氣候逐漸轉乾，中醫所稱的「秋燥」，常見可能出現口乾、咽乾、皮膚乾燥等表現。中醫認為秋季主肺，白色亦與肺相應，飲食可適度選擇白木耳、山藥、水梨、百合、蓮藕等天然食材，幫助潤燥生津。秋季食養重在「潤」而非一味補，並非一入秋就適合大量食用燒酒雞、薑母鴨等溫補料理，尤其年長者及濕熱體質者更應留意，應依個人體質及身體狀況調整，避免自行過度進補。

中醫師談「順時選食材」，營養師把概念變成「一人分量怎麼吃」，豐原醫院營養科搭配「一人分五色烤肉組」，紅色有紅椒、小番茄、蝦、里肌肉；黃色選擇玉米、地瓜；綠色搭配四季豆、蔥及萵苣、芝麻葉等生菜；白色加入洋蔥、杏鮑菇、山藥；黑色有香菇等。

營養科賴侑伶營養師表示，五色並非「吃什麼顏色就補什麼」，而是藉由不同顏色增加食材種類，並透過分量搭配兼顧蔬菜、全穀雜糧及蛋白質。一人建議搭配70克里肌肉、4隻蝦、100克蔬菜及半根玉米和小條地瓜。

餐後以枸杞蓮子白木耳湯搭配水梨，延續秋季食材選擇，再由營養角度為甜點做「減法」。賴侑伶指出，一分140克新世紀梨約含2.5克膳食纖維，搭配低糖白木耳湯，可增加水果及膳食纖維攝取，也避免烤肉後再接著吃下一整顆高油、高糖月餅。