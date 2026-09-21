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勿驚慌！今早9時21分國家警報響 北市災防辦提醒3步驟就地演練

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
內政部辦理國家防災日全民地震避難演練，於今天上午9時21分，由交通部中央氣象署透過「災防告警細胞廣播訊息系統」發布「國家防災日地震警報」訊息。圖／北市災害防救辦公室提供
內政部辦理國家防災日全民地震避難演練，於今天上午9時21分，由交通部中央氣象署透過「災防告警細胞廣播訊息系統」發布「國家防災日地震警報」訊息。圖／北市災害防救辦公室提供

今天是921國家防災日，將發放國家級警報提醒，台北市災害防救辦公室提醒，9月21日上午9時21分國家級警報響起，全民立即「趴下、掩護、穩住」。

北市災害防救辦公室表示，為強化全民地震應變能力，內政部將辦理國家防災日全民地震避難演練，於今天上午9時21分，由交通部中央氣象署透過「災防告警細胞廣播訊息系統」發布「國家防災日地震警報」訊息。

台北市災害防救辦公室提醒，當國家級警報響起，不論身處住家、辦公場所、學校或公共場所，請大家都先停下手邊工作，迅速採取抗震三步驟「趴下、掩護、穩住」約1分鐘的就地避難演練，透過實際演練將正確的地震避難動作落實於日常生活，保護自身安全。

台北市災害防救辦公室強調，地震發生時往往沒有太多時間反應，平時多一次演練，災害來臨時就多一分從容。藉由國家防災日全民同步演練，讓「趴下、掩護、穩住」不只是口號，而能成為每個人面對地震時的第一反應，進一步提升市民自主防災及緊急避難能力。

為強化全民地震應變能力，今天上午9時21分，由交通部中央氣象署透過「災防告警細胞廣播訊息系統」發布「國家防災日地震警報」訊息。圖／北市災害防救辦公室提供
為強化全民地震應變能力，今天上午9時21分，由交通部中央氣象署透過「災防告警細胞廣播訊息系統」發布「國家防災日地震警報」訊息。圖／北市災害防救辦公室提供

北市 內政部 地震 國家級警報

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