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賈新興：舒力基颱風23到24日恐生成 中秋節「秋老虎」報到
周五（25日）起中秋教師節4天連假，但中秋節前恐有颱風生成。台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書指出，23至24日舒力基颱風有生成的機率，需密切追蹤其後續走向。台灣25日起「秋老虎」報到，中秋連假全台穩定晴熱，連假後期要注意可能受颱風影響。
賈新興指出，最近全台各地早晚偏涼，僅午後有零星短暫雨。中南部日夜溫差稍大，早出晚歸或騎車建議隨身帶一件薄外套保暖。
至於中秋教師節連假，25日起秋老虎報到。賈新興說，25日起全台天氣轉為穩定，中午體感有點熱，午後僅山區有零星短暫雨，標準的「秋老虎」型態，戶外活動請做好防曬並多補充水分。
熱帶系統最新變動，賈新興說，最新數值模式顯示，23日至24日舒力基颱風有生成的機率，這是今日資料與前幾天最大的變化，會持續緊盯生成位置與後續動態。
不少人趁著連假出國，賈新興表示，中秋連假海外旅遊天氣，日本秋意漸濃、早晚偏涼；26日至28日受水氣影響轉為有雨天氣，赴日出遊請備妥雨具並留意保暖。
至於韓國各地早晚涼爽宜人；濟州島在 27日有降雨機會，前往濟州的民眾要攜帶雨具。
※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。
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