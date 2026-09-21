快訊

台積電開低翻紅！聯發科領軍 台股一度上漲344點、再戰47,500關卡

缺師現場／學期中離職潮來襲 北市10年備援師資也停辦

俄國選舉日變遇襲日！烏軍史上最多1600架無人機撲莫斯科 首射新飛彈

聽新聞
0:00 / 0:00

「看到台灣護照就變臉」她赴日感受變了 神社一句提醒掀論戰

聯合新聞網／ 綜合報導
有網友表示，疑似受到日前「五熊潑油事件」影響，自己在日本旅遊期間明顯感受到部分日本人對台灣旅客態度轉冷。 圖／AI生成
有網友表示，疑似受到日前「五熊潑油事件」影響，自己在日本旅遊期間明顯感受到部分日本人對台灣旅客態度轉冷。 圖／AI生成

日本一直是台灣旅客熱門出國目的地，不過近日有網友在社群平台Threads發文表示，疑似受到日前「五熊潑油事件」影響，自己在日本旅遊期間明顯感受到部分日本人對台灣旅客態度轉冷，不僅店員看到台灣護照後「直接變臉」，甚至有神社人員特別提醒台灣旅行團「不要亂潑油」。貼文曝光後引發熱議，但不少網友認為，個人旅遊經驗未必能直接歸因於單一事件，也有人分享近期赴日仍受到日本民眾熱情接待，意見相當兩極。

原PO在Threads發文表示，受到「五熊潑油事件」影響，近期走在日本街頭時，都感覺受到異樣眼光，甚至遇到結帳人員看到台灣護照後態度明顯改變，「連謝謝都不說了」，而且類似情況不只發生一次。

原PO也提到，家人只是前往店家抽一番賞，同樣感受到對方態度冷淡。此外，在參訪神社時，還遇到售票人員向台灣領隊反覆提醒，要轉告團員「不要亂潑油」，並稱因為相關事件受到高度關注，現在不少神社碰到台灣旅行團時，都會特別提醒。

這讓原PO感嘆，自己明顯感覺「日本人現在對台灣人很不友善」，認為相關事件已經連帶影響台灣旅客在日本當地的觀感。

貼文曝光後迅速引發討論，不少網友認為，原PO可能把個人遭遇與潑油事件過度連結，有人留言表示「你太看得起五熊，日本人正常發揮而已」、「跟五熊沒關係吧，很多日本人一直以來都只對白人友善」、「把濾鏡和台日友好拿掉，跟五熊潑油無關，日本人本來就排外」。

另有網友認為，部分台灣旅客對日本抱有過度美化的想像，「請先打破日本濾鏡再放心玩就好」、「不用對日本有什麼美好想像」，也有人以台灣社會對不同國籍移工的態度作比喻，認為旅途中受到不同程度的冷淡或差別待遇，其實未必是近期才出現的現象。

不過，也有近期人在日本旅遊的網友提出不同經驗，表示自己並未感受到所謂「台灣旅客地位變低」。有網友分享，這幾天人在日本，晚上到居酒屋仍和當地人聊得相當開心，走訪多間神社也沒有遇到工作人員特別針對台灣旅客提醒。

還有人質疑，所謂神社售票員「狂提醒」的情況，可能只是領隊在旅途中以相關時事開玩笑，未必能代表日本當地普遍現象。

另一名網友則分享，自己日前在鎌倉小町通遇到一名日本店員，對方一聽到他們來自台灣，立刻興奮表示「真的好喜歡台灣」，也讓整趟旅程留下美好回憶。雖然途中也碰過態度較冷淡的日本人，但他認為不必過度在意，仍然玩得相當開心。

事實上，旅客在海外遇到的服務態度，可能受到地點、店家、溝通方式及個人互動等多重因素影響，單一網友的旅遊經驗，也難以直接代表當地社會對台灣旅客的整體態度。相關貼文目前則持續引發討論，有人認為潑油事件確實可能造成負面印象，也有人強調，不宜將個別遭遇放大成日本社會普遍反應。

神社 日本旅遊 台灣 護照

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

相關新聞

921防災日！上午9:21全台發地震速報測試 9:30沿海鄉鎮發海嘯演練警報

今天是9月21日國家防災日，將進行地震及海嘯演練警報測試。中央氣象署表示，上午9時21分，將發送地震速報測試，全國各地民眾手機將同步收到，情境設定為台東規模7.3地震；此外，上午9時30分也會針對沿海地區鄉鎮市區發送海嘯警報、上午10時發送海嘯解除警報，提醒民眾接獲警報勿慌張。

賈新興：舒力基颱風23到24日恐生成 中秋節「秋老虎」報到

周五（25日）起中秋教師節4天連假，但中秋節前恐有颱風生成。台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書指出，23至24日舒力基颱風有生成的機率，需密切追蹤其後續走向。台灣25日起「秋老虎」報到，中秋連假全台穩定晴熱，連假後期要注意可能受颱風影響。

加護病房16萬人插管 健保挹注2.5億元助訓練脫離呼吸器

「要不要插管？」是大家最不想碰到的醫療處境之一。衛福部健保署統計，去年全國使用侵襲性呼吸器患者約十八點八一萬人，有八成七在加護病房，若能在插管廿一天內移除呼吸器，患者自行呼吸機率大增。八月起，健保署總挹注二點五億元，胸腔暨重症專科醫師至加護病房評估患者處置，每次將給付一千點，估約廿四萬人次受惠。

中秋連假有颱風來亂？粉專：中秋節前後恐有颱風生成

周五起4天中秋教師連假，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，過幾天，菲律賓東方到關島之間將有新的熱帶系統誕生，大多數模式均支持發展有機會在中秋節前後成為颱風。

中秋連假西半部晴時多雲 吳德榮：下周一注意熱帶系統活動

周五起到下周一為中秋教師節4天連假，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄指出，周三至下周日(23至27日)轉偏東風，東側水氣略增；西半部晴時多雲，中南部山區午後偶有局部短暫降雨的機率，東半部多雲時晴，偶有局部少量降雨的機率，持續白天偏熱、夜微涼。

「看到台灣護照就變臉」她赴日感受變了 神社一句提醒掀論戰

網友稱赴日遇店員見台灣護照態度轉冷，神社提醒勿亂潑油；貼文引發熱議，事件是否影響台灣旅客觀感仍有爭議，其他旅客經驗也兩極。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。