「看到台灣護照就變臉」她赴日感受變了 神社一句提醒掀論戰

日本一直是台灣旅客熱門出國目的地，不過近日有網友在社群平台Threads發文表示，疑似受到日前「五熊潑油事件」影響，自己在日本旅遊期間明顯感受到部分日本人對台灣旅客態度轉冷，不僅店員看到台灣護照後「直接變臉」，甚至有神社人員特別提醒台灣旅行團「不要亂潑油」。貼文曝光後引發熱議，但不少網友認為，個人旅遊經驗未必能直接歸因於單一事件，也有人分享近期赴日仍受到日本民眾熱情接待，意見相當兩極。

原PO在Threads發文表示，受到「五熊潑油事件」影響，近期走在日本街頭時，都感覺受到異樣眼光，甚至遇到結帳人員看到台灣護照後態度明顯改變，「連謝謝都不說了」，而且類似情況不只發生一次。

原PO也提到，家人只是前往店家抽一番賞，同樣感受到對方態度冷淡。此外，在參訪神社時，還遇到售票人員向台灣領隊反覆提醒，要轉告團員「不要亂潑油」，並稱因為相關事件受到高度關注，現在不少神社碰到台灣旅行團時，都會特別提醒。

這讓原PO感嘆，自己明顯感覺「日本人現在對台灣人很不友善」，認為相關事件已經連帶影響台灣旅客在日本當地的觀感。

貼文曝光後迅速引發討論，不少網友認為，原PO可能把個人遭遇與潑油事件過度連結，有人留言表示「你太看得起五熊，日本人正常發揮而已」、「跟五熊沒關係吧，很多日本人一直以來都只對白人友善」、「把濾鏡和台日友好拿掉，跟五熊潑油無關，日本人本來就排外」。

另有網友認為，部分台灣旅客對日本抱有過度美化的想像，「請先打破日本濾鏡再放心玩就好」、「不用對日本有什麼美好想像」，也有人以台灣社會對不同國籍移工的態度作比喻，認為旅途中受到不同程度的冷淡或差別待遇，其實未必是近期才出現的現象。

不過，也有近期人在日本旅遊的網友提出不同經驗，表示自己並未感受到所謂「台灣旅客地位變低」。有網友分享，這幾天人在日本，晚上到居酒屋仍和當地人聊得相當開心，走訪多間神社也沒有遇到工作人員特別針對台灣旅客提醒。

還有人質疑，所謂神社售票員「狂提醒」的情況，可能只是領隊在旅途中以相關時事開玩笑，未必能代表日本當地普遍現象。

另一名網友則分享，自己日前在鎌倉小町通遇到一名日本店員，對方一聽到他們來自台灣，立刻興奮表示「真的好喜歡台灣」，也讓整趟旅程留下美好回憶。雖然途中也碰過態度較冷淡的日本人，但他認為不必過度在意，仍然玩得相當開心。

事實上，旅客在海外遇到的服務態度，可能受到地點、店家、溝通方式及個人互動等多重因素影響，單一網友的旅遊經驗，也難以直接代表當地社會對台灣旅客的整體態度。相關貼文目前則持續引發討論，有人認為潑油事件確實可能造成負面印象，也有人強調，不宜將個別遭遇放大成日本社會普遍反應。