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今921 上午9:21全台發地震速報測試、9:30沿海鄉鎮發海嘯演練警報

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
9月21日國家防災日將進行地震演練。圖／中央氣象署提供
9月21日國家防災日將進行地震演練。圖／中央氣象署提供

今天是9月21日國家防災日，將進行地震海嘯演練警報測試。中央氣象署表示，上午9時21分，將發送地震速報測試，全國各地民眾手機將同步收到，情境設定為台東規模7.3地震；此外，上午9時30分也會針對沿海地區鄉鎮市區發送海嘯警報、上午10時發送海嘯解除警報，提醒民眾接獲警報勿慌張。

氣象署表示，面對無法預測的天然災害，最好的應對方式不是恐慌，而是將正確的避難直覺融入日常生活。「平時多一分準備，災時少一分風險」，每年的國家防災日，就是檢視家庭防震準備、落實避難演練的最佳時機。

氣象署指出，今年國家防災日演習將於9月21日（星期一） 登場，中央氣象署將發送演練測試訊息。上午9時21分將發送「地震速報測試」，全國各地民眾手機將同步收到地震速報測試訊息，接獲告警請勿慌張，請立即就地落實「趴下、掩護、穩住」防震避難三步驟。

上午9時30分將針對台灣沿海地區鄉鎮市區發送「海嘯警報演練測試」，收到訊息代表測試成功，請沿海居民保持平常心；如遇真實海嘯警報，請務必立即往高處或內陸避難；上午10時同樣會對沿海鄉鎮市區發送「海嘯警報解除」測試，模擬完整的警報發布與解除流程。

氣象署提醒，測試訊息開頭均會明確標註【115年國家防災日演習】，收到請安心，配合演練即可；若日後遭遇真實突發災害，告警訊息不會帶有「演習」字樣，屆時務必爭取黃金時間迅速避難。

氣象署表示，趁著防災日，不妨檢查家中的「緊急避難包」物資是否齊全、確認居家家具是否牢固固定。

此外，「台灣地震速報」也在社群Threads發文指出，9月21日上午9時21分，將聯合氣象署推送模擬演練警報，情境設定為台東規模7.3地震，屆時全台App用戶都可能收到警報聲響與預估震度通知，並提醒「我會拿著電腦，無差別發送地震警報。不要怨我，去怨社會」。

海嘯 警報 地震

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