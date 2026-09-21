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中秋連假西半部晴時多雲 吳德榮：下周一注意熱帶系統活動

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中秋連假西半部晴時多雲 吳德榮：下周一注意熱帶系統活動

聯合報／ 記者陳智華／台北即時報導
今明兩天環境風場為東北風，各地大致為多雲到晴的天氣。聯合報系資料照
今明兩天環境風場為東北風，各地大致為多雲到晴的天氣。聯合報系資料照

周五起到下周一為中秋教師節4天連假，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄指出，周三至下周日(23至27日)轉偏東風，東側水氣略增；西半部晴時多雲，中南部山區午後偶有局部短暫降雨的機率，東半部多雲時晴，偶有局部少量降雨的機率，持續白天偏熱、夜微涼。

但吳德榮指出，下周一至周三(28至30日)台灣附近有熱帶系統活動，對台灣的威脅程度，各國模擬差異大，尚待持續觀察。

吳德榮指出，最新(20日20)各國模式模擬顯示，下周一至周三台灣附近有熱帶系統活動；歐洲(ECMWF)模擬下周一20時已進入巴士海峽，美國(GFS)模擬下周二(29日)20時才將進入巴士海峽，強度及動向皆有顯著差異，尚待持續觀察。

最近天氣，吳德榮說，今、明兩天微弱東北風、水氣少，各地晴朗穩定，白天偏熱、夜微涼，中午前後、慎防紫外線(過量及危險級)；中南部山區。花東山區偶有局部短暫降雨的機率。

今各地區氣溫如下：北部20至34度、中部23至36度、南部24至36度及東部21至34度。

此外，吳德榮指出， 最新(21日2時)氣象署「路徑潛勢預測圖」顯示，第24 號中颱杜鵑在日本南方海面，逐漸轉東北，延續大迴轉的路徑；今日暴風圈仍將掠過日本關東，帶來豪雨及強風的威脅，若有相關行程需注意。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

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