籲路跑納入健康幣 長庚永慶盃邀1.6萬人齊跑

一年一度的長庚永慶盃路跑昨天登場，今年邁入第17屆，以「運動，就從現在開始！」為主題，鼓勵民眾甩開藉口、養成規律運動習慣。衛福部「健康幣」即將上路，長庚醫院表示，全力配合，期待未來路跑等健康促進活動納入獎勵機制，讓民眾跑出健康，也能累積健康幣。

昨天清晨5時，天色才剛透亮，總統府前吸引1.6萬名跑者熱情響應永慶盃路跑，在長庚決策委員會主委程文俊和副主委陳建宗、各院院長共同鳴槍遭，10.5公里競賽組及3公里休閒組陸續起跑，不少家庭攜老扶幼一同參與，綿延不絕的跑者形成壯觀人龍，展現全民運動的活力。

程文俊表示，永慶盃路跑自2010年開辦，始終以「健康、公益、家庭日」為核心。今年也是長庚創院50周年，醫院致力於疾病治療，更希望將健康照護延伸至預防醫學，讓民眾在生病之前，就能透過運動與健康生活降低疾病風險。

長庚每年舉辦近4000場健康促進活動，服務約20萬人次。永慶盃路跑正是其中規模最大的活動。

程文俊表示，希望透過賽事帶動民眾平時運動，而非只有活動當天才起身跑步。健康幣預計10月1日上路，長庚體系全力配合政策，扮演政府與民眾的橋樑。他尤其期待路跑等活動能逐步納入健康幣獎勵，讓路跑不只是單次活動，更能成為培養運動習慣的動力。

長庚醫療財團法人行政中心執行長游進邦指出，健康幣透過獎勵措施，可提高民眾參與健檢、篩檢及健康活動的意願。醫療院所也能規畫健康商品或服務優惠，讓民眾累積的健康幣有更多使用管道，形成鼓勵健康行為的正向循環。

程文俊強調，運動不必等待特別的日子，踏出第一步，才是健康生活的真正起點。