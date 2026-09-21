健康你我他／震撼聽障體驗 原來錯怪父親

2017年某日早上，80歲父親慌張地說：「昨晚我打了一隻停在臉上的蚊子，耳朵就聽不見了…」，從那天開始，我們家多了一個新挑戰：父親的聽障。

初期不斷求醫吃藥，後來申請聽障證明、配助聽器。近十年來父親適應得不是很好，不愛戴助聽器，也抱怨戴了一樣聽不清楚，收到雜亂音訊讓他頭昏腦脹。

我們摸索和父親溝通的方法：重要事情用寫的；若用說的就請他複述，確認是否聽懂；說話要面對面，嘴巴張大，讓他看清楚嘴型，句子用字要簡單。長期下來很累。不管是寫字，還是扯著嗓子大聲講，久了都讓人不想說話。我們和父親對話僅限於打招呼，他也變得不愛外出跟朋友聚會。

直到今年，我參加一個聽障照顧者研究計畫。其中一堂課，教授要我們戴上特殊耳機，再把手機的音量開到最大，播放YouTube影片，讓我們體驗聽障者聽到的聲音。那幾分鐘，我受到很大震撼，原來聽障不只是聽不到，最難受的是聽得到一些聲音卻聽不完整，只聽到零碎模糊的幾個字。

那一刻我想到父親。這些年我們要求他戴上助聽器要「認真聽」，卻沒想過對他來說，聽清楚根本太難也太辛苦。好希望每一個聽障者的家屬，都有機會做這樣的聽障體驗，才能理解聽障者為什麼不想說話。

我也終於明白，不是父親不願意靠近我們，而是我們用錯方法，走不進他的世界。