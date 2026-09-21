聽新聞
0:00 / 0:00

健康你我他／震撼聽障體驗 原來錯怪父親

聯合報／ 文／裕林（北市中山）
父親在做聽力檢測，試戴助聽器。 圖／裕林提供
父親在做聽力檢測，試戴助聽器。 圖／裕林提供

2017年某日早上，80歲父親慌張地說：「昨晚我打了一隻停在臉上的蚊子耳朵就聽不見了…」，從那天開始，我們家多了一個新挑戰：父親的聽障。

初期不斷求醫吃藥，後來申請聽障證明、配助聽器。近十年來父親適應得不是很好，不愛戴助聽器，也抱怨戴了一樣聽不清楚，收到雜亂音訊讓他頭昏腦脹。

我們摸索和父親溝通的方法：重要事情用寫的；若用說的就請他複述，確認是否聽懂；說話要面對面，嘴巴張大，讓他看清楚嘴型，句子用字要簡單。長期下來很累。不管是寫字，還是扯著嗓子大聲講，久了都讓人不想說話。我們和父親對話僅限於打招呼，他也變得不愛外出跟朋友聚會。

直到今年，我參加一個聽障照顧者研究計畫。其中一堂課，教授要我們戴上特殊耳機，再把手機的音量開到最大，播放YouTube影片，讓我們體驗聽障者聽到的聲音。那幾分鐘，我受到很大震撼，原來聽障不只是聽不到，最難受的是聽得到一些聲音卻聽不完整，只聽到零碎模糊的幾個字。

那一刻我想到父親。這些年我們要求他戴上助聽器要「認真聽」，卻沒想過對他來說，聽清楚根本太難也太辛苦。好希望每一個聽障者的家屬，都有機會做這樣的聽障體驗，才能理解聽障者為什麼不想說話。

我也終於明白，不是父親不願意靠近我們，而是我們用錯方法，走不進他的世界。

助聽器 蚊子 耳朵

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

視力模糊會戴老花眼鏡，聽力變化呢？

後醫重考生瀕臨崩潰！父陪考多年竟夢到「跟女兒一起上榜」一句話穩住心神

【職人的第三人生自在學】嫺人／和成年子女相處，我很卑微？

【生活的風景】葉可晴／聽見時間的聲音

相關新聞

健保挹注2.5億元！加護病房16萬人使用呼吸器 訓練脫離

「要不要插管？」是大家最不想碰到的醫療處境之一。衛福部健保署統計，去年全國使用侵襲性呼吸器患者約十八點八一萬人，有八成七在加護病房，若能在插管廿一天內移除呼吸器，患者自行呼吸機率大增。八月起，健保署總挹注二點五億元，胸腔暨重症專科醫師至加護病房評估患者處置，每次將給付一千點，估約廿四萬人次受惠。

呼吸治療師僅2456人 還差近半

許多長者因感染、手術及心肺疾病等，需要插管並使用呼吸器，但胸腔內科醫師、呼吸治療師人力流失，部分醫院招募與留任困難。台灣胸腔暨重症加護醫學會呼籲衛福部正視；呼吸治療師公會全國聯合會則表示，應建立合理三班人力標準，維持急重症醫療韌性。

長榮航空奪SKYTRAX 三項世界第一

擁有「航空界奧斯卡」美譽的知名航空業調查機構ＳＫＹＴＲＡＸ，十八日舉行第廿七屆「全球航空公司大獎」頒獎典禮，長榮航空連續十一年被評選為五星級航空公司，更勇奪二○二六年「全球最佳豪華經濟艙」、「最佳豪華經濟艙服務用品」及「全球最佳家庭友善航空公司」三項世界第一，此次共計囊括十八個TOP 10獎項的好成績。

台灣藥事報導獎 聯合報獲雙獎

藥師公會全聯會昨天舉行「第十六屆第二次會員代表大會」，表揚年度殊榮與貢獻獎，並頒發台灣藥事報導獎。聯合報以「『雞婆』藥師的送藥地圖」獲得平面組特優、「超高齡社會來臨，一個病人吃十幾種藥，誰來把關？台灣推動藥師專科化的契機」獲聲音組佳作獎。

健康主題館／168斷食 不是8小時隨便吃

「168間歇性斷食」近年成為熱門減重法，每天進食集中在8小時內，其餘16小時不攝取熱量，不少人認為只要撐過空腹期，進食時間就能想吃什麼就吃什麼。營養師則提醒，168並非隨意飲食，真正影響體重的關鍵在於能否製造適度「熱量赤字」，以及吃進去的食物是否健康；若8小時內大吃大喝、高油高糖，減重效果仍可能大打折扣。

健康名人堂／癌症新藥接軌健保給付定錨年 財源及早布局

「癌症新藥暫時性支付」推動以來，縮短癌友等待新藥時間，讓許多病人及早及時接受適切治療。但隨著首批納入暫時性支付的藥品陸續屆期，這項原本為病人爭取治療時效的制度，也面臨能否順利銜接健保常規給付的重大考驗，若缺乏完善的接軌機制，病人恐將陷入「用藥斷軌」的困境，後續影響難以衡估。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。