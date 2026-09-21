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健康名人堂／癌症新藥接軌健保給付定錨年 財源及早布局

聯合報／ 羅盛典

「癌症新藥暫時性支付」推動以來，縮短癌友等待新藥時間，讓許多病人及早及時接受適切治療。但隨著首批納入暫時性支付的藥品陸續屆期，這項原本為病人爭取治療時效的制度，也面臨能否順利銜接健保常規給付的重大考驗，若缺乏完善的接軌機制，病人恐將陷入「用藥斷軌」的困境，後續影響難以衡估。

自110年起，迄今共有18項癌症新藥納入暫時性支付，涵蓋肺癌、頭頸癌、血液腫瘤、子宮內膜癌等多項癌別，根據健保署公開資料，超過3500位癌友受惠，不僅縮短新藥等待時間，也讓更多病人不用處在治療或經濟壓力的兩難處境，但此制度如今面臨新挑戰。

新藥屆期接軌 健保面臨預算壓力

116年最多有15項藥品陸續面臨銜接至健保常規給付的需求，初步估算超過18億元。健保現行「新醫療科技」及「給付規定改變」預算有一定的資源配置壓力，以115年約45億元的預算規模來看，若116年屆期新藥回歸常規給付，相關經費可能增加40%。如何在顧及其他疾病別新藥與新特材納入的同時，兼顧給付銜接，值得關注。

除了預算壓力，資訊透明度同樣值得重視。目前健保署公布，114年暫時性支付預算50億元，已支出13.27億元，但尚未揭露各藥品、各適應症實際使用情形，部分品項公告資訊也未一致，外界難以掌握制度執行情形，更無法據以評估未來接軌健保所需的財務規模，影響政策執行品質與社會監督。

116年是暫時性支付制度能否順利接軌健保常規給付的重要關鍵年，即使明年預算編列可能尚足以支應，不可忽視的是後續屆期藥品，財務規模將達百億元，金額遠超過目前新醫療科技預算規模，若每逢藥品屆期就面臨預算不足或財源不確定，將讓病人承擔「能否持續用藥」的不安。

資訊揭露不足 制度監督難以落實

延長暫時性支付固然能爭取時間，卻無法取代健保穩定且永續的給付機制。呼籲政府盡速建立公開透明的接軌機制，完整盤點屆期品項、實際用量與長期財務需求，並在健保預算中預留專屬接軌經費。

更重要的是，應提前規畫穩定可持續的財源制度，結合多元財源與精進前瞻財務評估，避免每年因預算變動，影響新藥接軌與病人權益，真正讓暫時性支付成為通往常規給付的橋梁，而不是另一場等待。

唯有讓救命新藥從「暫時可用」走向「穩健可近」，才能真正落實癌症新藥暫時行支付制度設立的初衷，避免病人在制度轉換中成為最大受害者。

（作者羅盛典為癌症希望基金會副董事長、高雄長庚耳鼻喉部教授、主治醫師）

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